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Alanya Kalesi'ndeki tarihi kiliselerin durumu içler acısı

Bir tarih beşiği olan Alanya'nın Tophane Mahallesi'ndeki bir kilise, bakımsızlık içinde kıvranıyor. Alaaddin Keykubat Anaokulu'nu takip eden patika yolda bulunan bu kilisede duvarlar sprey boya ve yanık izleri içinde

Alanya Kalesi'ndeki tarihi kiliselerin durumu içler acısı

Bir tarih beşiği olan Alanya'nın Tophane Mahallesi'ndeki bir kilise, bakımsızlık içinde kıvranıyor. Alaaddin Keykubat Anaokulu'nu takip eden patika yolda bulunan bu kilisede duvarlar sprey boya ve yanık izleri içinde

23 Mart 2018 Cuma 18:22
Alanya Kalesi'ndeki tarihi kiliselerin durumu içler acısı
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KONUYLA ilgili olarak konuşan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, "Burası restore edilerek turizme açılabilir." dedi ve buna uygun başka yapıların da mevcut olduğunu söyledi. Gündüz, “Bu önemli bir yapı, ama Alanya'da yaşayan kimseler, bundan haberdar değil. Çünkü restore edilmiş değil ve tabelası olmadığı için kimse gelmiyor. Buradan biraz yukarıda bulunan küçük bir kilise ve tarihi bir fresk var, insanlar bu yapıları da bilmiyorlar. Alanya'ya ziyarete gelen turistler de bu yapılardan haberdar olmadığı için ziyarete gelmiyorlar. Halbuki bu tarihi yapılar restore edilerek Alanya'ya kazandırıp turizme destek olabiliriz.” diye konuştu.

‘BİR MÜSLÜMAN OLARAK…’
Derneğin yönetim kurulu üyelerinden Adelya Galimullina, bir Müslüman olarak bu kilisenin restore edilmesi gerektiğini belirterek “Alanya'nın daha güzel ve daha iyi olabilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu eski kiliseyi, tarihi bir yer olduğu için turizm açısından daha iyi kullanabilir, turistlere yansıtabiliriz diye düşünüyoruz.” dedi.

‘ÖZEL EKİP KURULMALI’
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir ise, günlük temizliğin gece 00.00’a kadar yapıldığını belirterek, restorasyon işlerinin sorumlusunun Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu anımsattı. Demir, “Birinci derece sit alanlarındaki en küçük çakıl taşını bile bir arkeolog ‘Atabilirsiniz.’ demeden atma lüksümüz yoktur, bu yasaktır. Duvardaki yazıları silmek için, özel solüsyonlar ve müze müdürünün kontrolü gerekiyor. Buranın kullanıma sunulmasını biz de isteriz. Biz, patika yollar dahil yüzeysel temizliği yapıyoruz. Restorasyona yönelik bir temizlik ise ancak, kurulacak özel bir ekiple yapılabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müze Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi işbirliği ile ilerleyen günlerde bu sorunların çözüleceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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