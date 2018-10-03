Alanya Kalesi'nde 'Yazılama' rezaleti

Ceren ŞAHİN

BİN 200’lü yılların başından bu yana ayakta kalmayı başararak geçmişin ihtişamını günümüze taşıyan Alanya Kalesi’nin tarihi ana giriş kapısına yapılan yazılamalar pes dedirtti. Yerli, yabancı yüzlerce turistin ilgi odağı olan kale bölgesinde duyarsız vatandaşlarca yapılan yazılamalar Alanya’nın görsel imajını zedelerken yanı sıra kültürel değerlerimizi de tahrip ediyor. Bölge halkı vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederek “Bu tarih bizim, bu tarih hepimizin. Bir başka Alanya yok” ifadelerini kullandılar. AYRINTILAR DİM TV ANA HABER'DE

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 18:43