Alanya Kalesi ilgi bekliyor

ALANYA’NIN en gözde lokasyonlarından biri olan tarihi Alanya Kalesi’nde kullanılan araç yolunun dışında geleneksel Alanya evlerinin arasından aşağıya doğru inilebilecek yollar insanı büyülüyor. Yemyeşil doğası, denizlere uzanan manzarası, geleneksel Alanya evlerinin eşliğinde tarihi kalıntıları ile alternatif kale yollarında tabir-i caiz ise geçmişim gizemli dünyasında bir serüvene çıkar gibisiniz. Vaktiyle turistlere özel olarak önerilen ve yoğun olarak kullanılan alternatif yolların bugünkü hali ise son derece bakımsız ve atıl durumda. Arada kalmış ve herkesin bihaber olduğu tarihi yapıların durumu da farklı değil. Yazılamalara ve çöplere teslim. Dim TV bugün tarihi kale kapısından başlayarak Tophane Mahallesi’ne kadar inen alternatif bir yolun izini sürdü. İşte yol boyu Dim TV kameralarına takılan o görüntüler…

Saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…