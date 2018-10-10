Alanya Kadınlar Derneği gençleşti

30 YILLIK köklü bir geçmişe sahip olan Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği geleneksel kahvaltı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Dernek yönetimi, Özkan Kırtasiye'nin teras katında bulunan Nerdek Kafe'de düzenledikleri kahvaltıda yeni üyelerle bir araya geldiler. Nurcan Okan başkanlığında faaliyetlerini sürdüren dernek, bu yıl burs imkanı sağladığı öğrenci sayısını da 80'e çıkardı. Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nursel Ağaoğlu dernek bünyesinde gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlere ilişkin Dim TV'ye (dimtv.tv) yaptığı açıklamada "Derneğimizin çatısı altında Nurcan Okan başkanlığında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu sebeple geleneksel hale getirdiğimiz kahvaltı etkinliğinde bir araya geldik. Derneğimiz bünyesinde genç kadın arkadaşlarımızın sayısında da artış sağladık. Aynı şekilde burs imkanı sağlayarak okuttuğumuz öğrenci sayısını da 80'e çıkardık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an üye sayımız yaklaşık 160 civarında. Genç kadın arkadaşlarımızın da katılımlarıyla gücümüze güç katıyor ve öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.