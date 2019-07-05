Alanya iskelesinde birlik çağrısı! ‘Tek gişe sistemi için havuz sistemi şart’

ALANYA Yatçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yücesan, “Özel yatlar çoğalınca İskele bölgesinde sorunlar da çoğaldı. Ama biz Alanya Yatçılar Kooperatifi Başkanlığı olarak ruhsatsız teknelerin ruhsat almalarını sağlayıp gerekli düzenlemeleri yaptık. Eskiye göre oldukça fazla yol kat ettik. Devletin ilgili birimleri tarafından denetimlerin çoğalmasını ve İskele bölgesinde teknelerin sınıflandırılmasını istiyoruz” dedi. 27 yıldır sektörün içinde olduğunu belirten Deniz Odabaş ise, “Teknelerin işleri çok iyi gözükse de inanın para kazanamıyoruz. Parayı kazanan acenteler. İskele’de tekne sayısının çok fazla olmasıyla beraber aramızda birlik beraberliğin olmaması ve serbest piyasanın da getirmiş olduğu rekabetle acenteler bizden sürekli indirim talep ediyor. Birlik ve beraberliği sağlarsak ve tekneler havuz sistemine geçerse bütün sorunlar kendiliğinden çözülecektir” diye konuştu. Odabaş açıklamasında, “Geçen sezon ile bu sezon arasında yüzde 35 ile 40 arasında bir düşüş yaşanıyor. Kalite problemi var. Tabii ki gelen turistin başımızın üstünde yeri var. Ama bize Rus turistin yanında Avrupalı turist de lazım. Avrupalı turist gelmediği zaman biz de dahil olmak üzere esnaf zor durumda kalıyor. Belki teknelerimiz tura çıkıyor görünüyor ama inanın para kazanamıyoruz. Tekneler her gün zararına tura çıkıyor. Çünkü turist kalitesiz, acenteler parayı alıyor ama biz istediğimiz paraları acentelerden tahsis edemiyoruz. Teknenin çok olması, burada birlik ve beraberliğin olmaması, serbest piyasanın getirmiş olduğu bir rekabeti yaratıyor. Bu da sektörde bulunan arkadaşlarımızda paniğe yol açıyor. Fiyat düşüşleri yaşanıyor. Birbirleriyle rekabete düşüyorlar, zarar ediyorlar” ifadelerine yer verdi. Birlik ve beraberliğin önemine değinen Odabaş, “Birlik ve beraberlik sağlanırsa zaten bu sorun ortadan kalkacak. Havuz sistemi uygulanması fiyatları da otomatik olarak yükseltecektir. Üyelerimiz çok daha iyi paralar kazanacaklardır. Şu şartlarda rekabetin olması üyelerimize para kazandırmayacaktır. Biz para kazanamıyoruz. Bizim daha iyi şartlarda, daha iyi para kazanmamız gerekiyor. Tabii özeleştiri de yapmamız gerekir, elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Ama devlet büyüklerimiz de yanımızda olmalı. Alanya Yatçılar Kooperatifi’nde sekiz yıldır aktif görev alıyorum. Ekibimiz çok iyi, sorunlara anından müdahale ediyoruz, kurumlarla görüşüyoruz. Ama yetmiyor. Burada sorun büyük. Buranın işletmesinde de problem var. Bu görüntü çok çirkin, binlerce turist geçiyor, bu görüntünün olmaması lazım. Alanya Limanı’nın bir an önce düzelmesini istiyoruz. Kaliteli bir işletmeye geçmesini istiyoruz. Buraya kalitenin getirilmesi lazım. Güvenlik amaçlı demirler yapıldı, bu bile kötü görüntü. Antalya’daki sistem burada da uygulanabilir. Devletimiz elinden geleni yapıyordur mutlaka ama biraz daha ilgilenir ve takipçi olurlarsa seviniriz” açıklamasında bulundu.