Alanya iskelesinde bariyer krizi

ALANYA Limanı'na daha önce çekilmek istenilen tel örgü krizinin ardından bu kez de demir bariyer kavgası çıktı. Sabah saatlerinde Alanya Belediye binasında bulunan alanda başlayan çalışmalarla bölgeye demir bariyer yapılmaya başlandı. Bölgeye demir bariyer nakledilirken alana çok sayıda zabıta memuru, özel güvenlik görevlisi ve polis geldi.

Bariyer yapılmak istenilen bölgenin kendi özel mülkiyeti olduğunu söyleyen Balıkçılar Kooperatifi üyeleriyle zabıta görevlileri arasında tartışma yaşandı. Tarafların uzlaşmaya varamaması üzerine çalışmalara ara verildi. Öğleden sonra alana Alanya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Milli Emlak Müdürü Ömer Ertüzün ile Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula geldiler. Yine uzlaşma sağlanamaması üzerine taraflar limandaki bir restoranda basına kapalı toplantıda bir araya geldi. Toplantının ardından bariyer çalışmasının yapıldığı bölgeye gelen taraflar, tekrar anlaşamazlık yaşadı. Balıkçılar Kooperatifi üyeleri, bariyer yapılmasını savunurken Belediye Başkan Yardımcısı Kula, "24 saat buradayız. Buraya yapı yaparsanız yıkarız" dedi. Balıkçılar Kooperatifi üyeleri ise alana belediye görevlileri dahil kimsenin girmesini istemediklerini söylediler.