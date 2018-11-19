Alanya İskelesi'nde tadilat kargaşası

TEKNELER tadilata girdi girmesine fakat tadilatın yerinin Alanya İskelesi olması, çevre esnafından tepki çekti. İskelenin tadilat yeri olmadığını, teknelerin raspa ve boya işlemleri yapılırken denize çok sayıda kimyasal madde karıştığını ifade eden çevre halkı, “Geçtiğimiz sene de gerekli yerlere şikayette bulunduk ama ilgilenen olmadı. Bakım esnasında denize zarar veriliyor. Alanya İskelesi teknelerin bakım yeri değildir” diyerek duruma tepki gösterdi.

Ayrıntılar saat 18.00'da Dim Tv (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde.