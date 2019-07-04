Alanya İskelesi ilgi bekliyor

Ramazan ÖZDEMİR

YAZIN da gelmesiyle birlikte iskele bölgesinde yoğun olarak tercih edilen yat turları ile ilgili “Antalya’da var olan tek gişe sistemi uygulanabilir mi?” sorusuna, Alanya Yatçılar Kooperatifi Başkanı Bülent Elbeller yanıt verdi. Elbeller, İskele bölgesine yeniliklerin ve düzenlemelerin yapılmasının şart olduğunu söyledi. Antalya'nın Muratpaşa Kaleiçi Yat Limanı'nda var olan gişe probleminin devrim niteliğinde bir yapılaşmayla çözüldüğünü ifade eden Alanya Yatçılar Kooperatifi Başkanı Elbeller, kendilerinin de daha önce yetkili mercilere tek gişe sisteminin uygulanması için müracaat ettiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını dile getirdi. Öte yandan Liman Başkanı Mehmet Sayhan da bu sistemin Alanya’da hayata geçirilmesinin zor olduğunu dile getirdi.

‘ÇOK ÇALIŞILMASI LAZIM’

Bülent Elbeller, Antalya’da uygulanan sistemin Alanya’da da uygulanabilir olması için öncelikle çok detaylı bir projelendirme yapılması gerektiğini ifade ederek, “Antalya’da uygulanan sistem Alanya’da uygulanamaz. Üzerinde çok çalışılmış detaylı bir proje ile uygulanırsa bir sonuca varabiliriz. Antalya’daki sistem sadece saatlik tur üzerine kurulmuş bir sistem, dışarıdan yolcu alımı yok, sadece Kaleiçi'ni ziyarete gelen insanların iskeleye inip, saatlik bindikleri bir sistem. Ama Alanya’daki sistem öyle değil. Alanya iskelesinde yaklaşık yüz tane tekne var. Bu da günlük 5 bin yolcu alımı demek. Bu 5 bin kişinin en az 3-4 bini incoming acentelerden, otobüslerle gelen yolcular. Bizim burada havuz sistemini kurabilmemiz şu an için mümkün değil. Bununla ilgili detaylı bir çalışma yapılması gerekiyor” dedi.

‘DEVRİM ALANYA’DA DA GERÇEKLEŞTİRİLMELİ’

Başkan Elbeller, Antalya’daki sistemin gerekli çalışmalar yapılırsa Alanya’da da hayata geçirilebileceğini söyleyerek, “Projeler, yenilikler, reformlar olması lazım, o zaman Antalya’da yapılan devrim Alanya’da da gerçekleşebilir. Bu seneye belki yetişmez ama sezon sonunda oturulur, hep beraber devletin büyükleriyle üyeler de çağırılır. Çünkü dediğim gibi; bizim insanımız devleti görmeden olayın ciddiyetine ve hakikatine inanmıyor” dedi.

‘ALANYA İSKELESİ’NDE KURALA UYAN YOK’

Görüntü kirliliğini ve çığırtkanlığı engellemek adına adımlar attıklarını söyleyen Elbeller, “Daha önce biz görüntü kirliliğini engellemek için buraya stant kuralım dedik, stantlarda iki resmi görevli koyalım, stant dışlarına çıkılmasın dedik. Bunu arkadaşlarımızla görüştük, çoğu olur verdi zaten. Devlet büyüklerimizin de onayını aldık. Stantlar da yapıldı. Ama zamanla devleti sahada göremeyen arkadaşlarımız para kazanamadıkları zaman bu işi abartıp, suiistimal ettiler. İki kişi bir anda beş kişi oldu, altı kişi oldu. Devletin resmi görevlileri geçiyor buradan, görüyorlar durumu ama uyaran yok” ifadelerini kullandı.

‘TEK GİŞE TEK BİLET SİSTEMİ MÜMKÜN DEĞİL’

Liman Başkanı Mehmet Sayhan, tek gişe, tek bilet uygulamasının Alanya’ya uyarlanmasıyla ilgili, “Bu uygulama Antalya’da başlatıldığı zaman ben orada başkan yardımcısıydım. Bu uygulamanın yapılış aşamasında görev aldım. Kaleiçi’nin konsepti ile Alanya’da uygulanan konsept farklı. Kaleiçi’nde hizmet veren yatların hepsi aynı konseptte olduğu için orada bu uygulamada sorun yaşanmadı. Ben bu sistemi Alanya’da da uygulamak istedim. Ama burada farklı konseptler var. Geçen sene saatlik tur tekneleri arasında tek gişe tek bilet uygulamasını hayata geçirdik. Saatlik çalışan tekneler havuz sistemi ile çalışıyorlar. Tura sırayla çıkıyorlar, akşam da paralarını paylaşıyorlar. Yalnız burada farklı olan şu; acente ve otellerden gelen müşteriler var. Bunların havuz sistemi ile çalışması mümkün değil, herkesin sunduğu hizmet ve ücreti farklı. Bu sistemin hepsinde uygulanabilmesi için mücadele etmesi gerekenler liman işletmesi ve Alanya Belediyesi’dir. Bu konuda sıkı bir birliktelik olması lazım. Yoğun bir çalışma ve denetim gerektiriyor. Kaleiçi’nde bir kooperatif var, bu kooperatif, liman işletmesi de büyükşehir belediyesinde olduğu için koordinasyon çok iyi sağlandı ve uygulandı. Burada da ona benzer koordinasyon sağlandı ama sistem yavaş yavaş oturuyor. Sektör yeniliği bir anda hazmetmekte zorlanıyor ama alışılacaktır. Arkadaşlarımızın kafalarına yatmayan sorular üzerinde çalışıyoruz, bu soru işaretlerini giderdiğimiz zaman sistem uygulanabilecektir. İnsanlara anlatmak lazım. Kaleiçi’nde yat turu süresi belli, bir saat içinde geziyi yapıp bitiriyorlar ama burada sabahtan alıp, yemeğini verip, yüzme molasıyla turu uzatıyorlar. Hepsinin hizmet kalitesi de faklı olduğundan fiyatlar da farklı, o yüzden havuz sistemi şu anda mümkün görünmüyor" açıklamasında bulundu.

