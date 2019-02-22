Alanya inşaat sektörüne 'Ekspertiz' şoku

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yabancı İşleri Daire Başkanlığı'nın 1795 No'lu genelgesi ile 4 Mart 2019 tarihinden itibaren, yabancı uyruklu kişilerin gerek alıcı, gerek satıcı olarak taraf olduğu bütün satış işlemlerinde taşınmaz değerleme raporu (Ekspertiz raporu) şartı aranacak.Bu duruma tepki gösteren Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker "Yıllarca Ege Ordu Komutanlığı izinleriyle uğraştıktan sonra şimdi de ekspertiz raporu engeliyle karşı karşıyayız" dedi. Küçüker, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "İlgili genelge sektörümüzde ciddi sorunlar doğuracaktır. Yabancıya satışta en önemli unsurlardan biri tapu devrindeki süre sorunudur. Süre uzadıkça güven ortamı sarsılmakta ve satışlarda sıkıntı yaşanmaktadır. Altyapı hazırlıklarını tamamlamadan böyle bir uygulamaya gidilmesini ve bedel tespitinin sadece bir şahısa atanmasını doğru bulmamaktayız. Ayrıca inşaatı devam eden yapılardaki değer tespitinde taşınmazın tamamlanmış yani gelecekte ulaşacağı değer tahmin edilerek ona göre tapu devir bedeli belirleneceği söylenmektedir. Sektörümüzdeki işlemlerde yorumun minimuma indirgenip temelleri sağlam olan bir yapıya oturtulması esastır. Bahse konu genelge ekonominin ve kalkınmanın öncüsü olan sektörümüzü ciddi şekilde yıpratacak olup, geçirdiğimiz şu zorlu dönemde tolere edilemeyen sorunlar yaşatacaktır. İlgili genelge tekrar gözden geçirilip, sektör temsilcilerinin görüşü alınarak daha sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmelidir. Bu konuyla alakalı bakanlık ve ilgili kurumlar nezdinde sivil toplum örgütleriyle beraber her türlü girişimde bulunacağız."

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 18:20