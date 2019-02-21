Alanya inşaat sektöründen 'Liste' açıklaması 

MÜTBİR Başkanı Küçüker, belediye meclisi listelerinde inşaat sektörünün yeterli düzeyde temsil edildiğini belirterek adaylara ve parti yöneticilerine teşekkür etti

Alanya inşaat sektöründen 'Liste' açıklaması 
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ALANYA Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, siyasi partilerin belediye meclisi listelerinde inşaat sektörünün yeterli düzeyde temsil edildiğini belirterek adaylara ve parti yöneticilerine teşekkür etti. 
Küçüker, inşaat sektöründen Mehmet Ali Kiriş ve Yılmaz Bağışlar'ın belediye meclisi listelerinde yer almasının kendilerini sevindirdiğini belirterek "Listelerin geneline bakıldığında sektörümüzde müteahhit olarak ya da teknik alanda faaliyet gösteren 12 kişiyi görüyoruz. Adaylarımıza ve siyasi parti yöneticilerimize, sektörümüze gösterdikleri ilgi ve teveccühten dolayı teşekkür ederiz. Arkadaşlarımızın, Alanya'nın kentleşmesinde ciddi çalışmaları ve katkıları olacaktır" dedi.

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