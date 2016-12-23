Alanya İmamlı'da küçükbaş operasyonu

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz demeden Alanya kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Alanya’nın en ücra yerleşim birimleri arasında olan İmamlı’da, 100’e yakın koyun ve kuzusuyla birlikte kardan dolayı mahsur kalan İmamlı Muhtarı Mustafa Özkan’ın da yardımına Alanya Belediyesi koştu. Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Menderes Sivri önderliğindeki ekip, 1 greyder, 1 kepçe ve 2 kamyon ile yola çıkarak kardan dolayı kapanan yaklaşık 10 km’lik yolu trafiğe açtı. 13 saat süren çalışma sonucunda İmamlı Muhtarı Mustafa Özkan ve bölgede bulunan vatandaşlar da güvenle evlerine ulaştırıldı. Muhtar Özkan’a ait 100 koyun ise tek tek kamyonlara yüklenerek telef olmaktan kurtarıldı. Kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla çok sayıda yardım talebi aldıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çözüm Masası'na gelen yardım çağrılarına anında cevap veriyoruz. Ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında" dedi.

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