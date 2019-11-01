banner449

banner552

banner481

banner472

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Er, şampiyona altın taktı

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, geçtiğimiz günlerde Antalya'da düzenlenen Dünya Gençler ve Çocuklar Muay Thai Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olan Buse Nur Yalçın'ı başarısından ötürü ödüllendirdi.

GÜNCEL 01.11.2019, 21:42 01.11.2019, 21:44
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Er, şampiyona altın taktı
banner404

ANTALYA'DA 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Gençler ve Çocuklar Muay Thai Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olan Buse Nur Yalçın, öğrenimini sürdürdüğü Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nin Müdürü Taner Yıldırım, Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Demirdağ ve babası Mustafa Yalçın ile birlikte Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'i ziyaret etti.  Ziyarette gerçekleşen sohbette Hüseyin Er ile Taner Yıldırım, hem baba Mustafa Yalçın'a hem de Dünya Şampiyonu olan sporcu Buse Nur Yalçın'a spor lisesinde öğrenim görmenin ve milli sporculara devletin sağladığı avantajlar hakkında bilgi verdi. Hüseyin Er, sohbetin ardından başarısından dolayı tebrik ettiği Buse Nur Yalçın'a altın taktı. Er, "Kendi kilosunda Dünya Şampiyonu olan öğrencimizle, Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi okul yönetimi ve öğretmenleri ile gurur duyuyoruz. Aynı zamanda Buse Nur'u teşvik eden, destekleyen ailesine teşekkür ediyorum. Buse'ye güveniyoruz. Şimdi kendisi milli sporcu oldu. Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nin gelecekte Türk sporuna çok değerler katacağına yürekten inanıyoruz" dedi. (Haber Merkezi)
 

#Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü #altın #şampiyon
Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Galatasaray 10 16
6. Sivasspor 9 15
7. Başakşehir 9 15
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Antalyaspor 9 11
14. Çaykur Rizespor 10 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 11 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Getafe 11 16
10. Osasuna 11 15
11. Levante 11 14
12. Valencia 11 14
13. Real Valladolid 11 14
14. Eibar 11 12
15. Deportivo Alaves 11 12
16. Real Betis 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5
banner440
banner545