Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Er, şampiyona altın taktı

ANTALYA'DA 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Gençler ve Çocuklar Muay Thai Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olan Buse Nur Yalçın, öğrenimini sürdürdüğü Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nin Müdürü Taner Yıldırım, Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Demirdağ ve babası Mustafa Yalçın ile birlikte Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'i ziyaret etti. Ziyarette gerçekleşen sohbette Hüseyin Er ile Taner Yıldırım, hem baba Mustafa Yalçın'a hem de Dünya Şampiyonu olan sporcu Buse Nur Yalçın'a spor lisesinde öğrenim görmenin ve milli sporculara devletin sağladığı avantajlar hakkında bilgi verdi. Hüseyin Er, sohbetin ardından başarısından dolayı tebrik ettiği Buse Nur Yalçın'a altın taktı. Er, "Kendi kilosunda Dünya Şampiyonu olan öğrencimizle, Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi okul yönetimi ve öğretmenleri ile gurur duyuyoruz. Aynı zamanda Buse Nur'u teşvik eden, destekleyen ailesine teşekkür ediyorum. Buse'ye güveniyoruz. Şimdi kendisi milli sporcu oldu. Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nin gelecekte Türk sporuna çok değerler katacağına yürekten inanıyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

