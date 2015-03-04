“Alanya İl olursa şaşırmayın“

- Alper KUTAY

ALANYA Belediye Meclisi’nin dilek ve temenniler bölümünde, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sözünü verdiği Alanya Devlet Üniversitesi konusu masaya yatırıldı. AKP Grup Sözcüsü Kerim Başkaptan, "Bu üniversite açılırsa Alanya için milat olur. Bundan sonraki aşamada Alanya Belediye Meclisi’ne düşecek görevler vardır. İlerleyen süreçte Alanya'ya Devlet Üniversitesi’nin kazandırılmasında yapacağımız katkıları konuşuyor olacağız. Bu işte emeği geçen başta Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Alanya'mıza hayırlı uğurlu olur. Turizmin 12 aya yayılması ile ilgili ciddi bir adımdır” dedi.

‘YÜCEL’İN AĞAÇLARI MEYVE VERİYOR’

Başkaptan'ın ardından MHP adına konuşan Grup Sözcüsü Celal Taşkın, "Alanya'nın turizmine rakip değil de Alanya'nın turizmini destekleyeceğine inandığımız bir üniversite şehri olması adına Adem Murat Yücel'in 10 yıl önce başlatmış olduğu ve kendi beldesinde diktiği ağaçlar meyvelerini şimdi vermeye başladı” diye konuştu. CHP'li Erdoğan Toktaş da yaptığı değerlendirmede, “Alanya'ya Devlet Üniversitesi’nin en kısa sürede kazandırılmasını diliyoruz. Bizler de elimizden gelen her türlü desteği ve yardımı sağlarız. Geçtiğimiz dönemlerde aldığımız tüm kararların Alanya'ya hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

‘İL OLURSAK ŞAŞIRMAYALIM’