“Alanya İl olursa şaşırmayın“

04 Mart 2015 Çarşamba 07:02
- Alper KUTAY
ALANYA Belediye Meclisi’nin dilek ve temenniler bölümünde, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sözünü verdiği Alanya Devlet Üniversitesi konusu masaya yatırıldı. AKP Grup Sözcüsü Kerim Başkaptan, "Bu üniversite açılırsa Alanya için milat olur. Bundan sonraki aşamada Alanya Belediye Meclisi’ne düşecek görevler vardır. İlerleyen süreçte Alanya'ya Devlet Üniversitesi’nin kazandırılmasında yapacağımız katkıları konuşuyor olacağız. Bu işte emeği geçen başta Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Alanya'mıza hayırlı uğurlu olur. Turizmin 12 aya yayılması ile ilgili ciddi bir adımdır” dedi.
‘YÜCEL’İN AĞAÇLARI MEYVE VERİYOR’
Başkaptan'ın ardından MHP adına konuşan Grup Sözcüsü Celal Taşkın, "Alanya'nın turizmine rakip değil de Alanya'nın turizmini destekleyeceğine inandığımız bir üniversite şehri olması adına Adem Murat Yücel'in 10 yıl önce başlatmış olduğu ve kendi beldesinde diktiği ağaçlar meyvelerini şimdi vermeye başladı” diye konuştu. CHP'li Erdoğan Toktaş da yaptığı değerlendirmede, “Alanya'ya Devlet Üniversitesi’nin en kısa sürede kazandırılmasını diliyoruz. Bizler de elimizden gelen her türlü desteği ve yardımı sağlarız. Geçtiğimiz dönemlerde aldığımız tüm kararların Alanya'ya hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.
‘İL OLURSAK ŞAŞIRMAYALIM’
Son olarak konuşan Başkan Yücel, “Üniversite konusu 90'lı yılların ortalarına doğru hayal edilen bir çalışmaydı. Alanya’da halihazırda 4 fakülte var. Yıllık ödenekleri 3 milyon TL. Akdeniz’den ayrı bir üniversitemiz olursa bunun 10 katı kadar bütçe ayrılacağına inanıyorum. Bu da Alanya’ya büyük katkı sağlayacaktır. Başta Başbakanımıza, Dışişleri Bakanımıza ve Rektörümüze teşekkür ediyorum. Alanya'nın olmazsa olmazları vardı. Biri havalimanı, birisi devlet üniversitesi, birisi de il konusu. En yakın zamanda Alanya'nın il olması ile ilgili bir haberi de duyarsak hiç şaşırmayalım" diye konuştu.
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İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 03.03.2015 17:09
Il olduğuna şaşırmam. Il olmadığına şaşırıyorum.
alanya'nın il olmasını dört gözle bekliyoruz. bence asil milat o zaman olur.
İl dille olmaz il illaki olucaksa bundan sonra ancak uluslararası eyalet olur.