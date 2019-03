Alanya ikinci kez Yücel dedi

MHP ve AK Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, yerel seçimde güven tazeleyerek yeniden 'Alanya Belediye Başkanı' seçildi. Sandıkların açılmasından kısa süre sonra Cumhur İttifakı Seçim Ofisi'nde kutlamalar başladı. Başkan Yücel, seçim ofisinde bekleyen çok sayıda vatandaşa seçim otobüsü üzerinden saat 23.00

sıralarında hitap etti. Havai fişek ve sevinç gösterileri eşliğinde konuşan Yücel "‘BEN GELMEDİM KAVGA İÇİN, BENİM İŞİM SEVGİ İÇİN! DOSTUN EVİ GÖNÜLLERDİR, GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİM!’’ diyen Yunus gibi gönüller yapmaya geldim!

Zaferimiz kutlu olsun.

Zaferimiz Alanya için hayırlı olsun.

Bizlere inandınız, güvendiniz…

Emaneti tekrar ehline teslim ettiniz.

Bizleri rekor bir oyla Büyük Alanya’nın başkanlığına seçtiniz.

Teşekkürler Alanya. Sağolun, varolun.

Bu gurur Bütün ALANYA’ nın!

Sevginiz, güveniniz, desteğiniz için,

Hepinize, tüm Alanya halkına şükranlarımı sunuyorum

Seçim kampanyamız boyunca hep birlikte sağduyu ile davranıp, ortalığı bulandırmaya çalışanlara pirim vermeden azimle gayretle çalıştık.

Emek ve desteklerinizle bizleri ikinci kez Büyük Alanya’nın başkanlığına taşıdınız.

Asla sizleri mahcup etmeyeceğiz.

Ne mutlu ki, halkımızın gönlünde yer edinebilmişiz.

Ne mutlu ki, halkımızın güvenini, takdirini alabilmişiz.

Rabbime Hamdolsun!

Seçim sürecinde destekleri ile bizimle olan;

İslam coğrafyasının umudu, mazlumların savunucusu Cumhurbaşkanımız Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN’ ın belediye başkanı olduğum için hamdediyorum!

Önce Ülkem ve Milletim, sonra Partim ve Ben diyen Türk Dünyasının Hamisi, Türkmen beyimiz, Liderimiz Sayın DEVLET BAHÇELİ’ nin Belediye başkanı olduğum için Hamdediyorum.

Ayrıca, her daim desteğini bizden esirgemeyen, Seçim çalışmaları boyunca hep yanımızda olan, Alanya’nın evladı Gururumuz Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’na çok teşekkür ediyorum.

Ayrıca Bakanlarımıza, milletvekillerimize, il başkanlarımıza, değerli büyüklerimize teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım Mustafa Türkdoğan’a, kadın kollarımıza, ülkü ocaklarımıza, teşkilatlarımızın tüm kademelerine, tüm üyelerine ve bütün ülkücü kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu kutlu yolda, AK Parti İlçe Başkanım Mustafa Toklu’ya, Kadın ve Gençlik Kollarına, Ak Parti teşkilatının bütün kademelerine, tüm üyelerine ve Ak Partiye gönül vermiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Farklı siyasi partilerden olmasına rağmen bizlere güvenen ve bizleri destekleyen gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Her seçimimde arkamda bir kale gibi duran babama, anneme, kardeşlerime, sevgisi, güveni ve azmi ile her zaman yanımda olan eşime, sabırları için çocuklarıma çok teşekkür ederim.

Beni ve ekibimi seçerek, 82 projemizi onaylayıp bizleri bu göreve layık gören tüm Alanya halkına sonsuz teşekkür ediyorum.

Hepinizden Allah razı olsun.

Aynı zamanda hangi adaya oy verirse versin, sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her bir Alanyalı kardeşime de teşekkür ediyorum.

Seçim sürecinde yarıştığımız tüm adaylarımıza da cesaretlerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde yaptıkları eleştirileri değerlendireceğimizi ve ortaya koydukları doğru projelerden de faydalanacağımızı buradan ifade etmek istiyorum.

Çünkü biz bu Şehri Beraber yöneteceğiz!

Alanya’da yaşayan 312 bin vatandaşımızın tamamına sesleniyorum.

Seçim Bitti!

Bu geceden itibaren parti rozetimi çıkartarak, bize oy verenlerin de oy vermeyenlerin de belediye başkanı olarak hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğim.

Geçen dönemimizde olduğu gibi, herkesi kucaklayacağız, siyasi ayrım yapmadan herkese eşit ve adaletli davranacağız.

31 Mart Alanya için bir milattır.

31 Mart Alanya için bir dönüm noktasıdır.

Artık Alanya, 31 Marttan itibaren daha güçlü, daha huzurlu, daha aydınlık bir geleceğe doğru kararlı adımlarla yürüyecektir.

‘’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’’ Düsturundan ayrılmayacağız. Alanya’da gülen insan sayısını, mutlu insan sayısını arttırmak için gece gündüz demeden çalışacağız.

Tüm siyasi partilerden seçilen meclis üyesi arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Uyum ve özveriyle çalışan örnek bir meclis olacağımız inancıyla yeni dönem meclisimizin de Alanyamıza hayırlı olmasını dilerim.

Sözlerime son verirken; Bizimle seçim süresince gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm yol arkadaşlarıma, 15 yıldır bizimle mücadele eden isimsiz bir kahraman olan ekibime de sizlerin huzurunda teşekkürü bir borç bilirim.

Şahsıma, ittifakıma, partime güvenen tüm kardeşlerime ve bizleri tekrar Alanya Belediye Başkanlığı görevine getiren tüm Alanya halkına şükranlarımı sunuyorum.

TEŞEKKÜRLER ALANYA!" dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 23:22