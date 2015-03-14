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"Alanya için iyi olacak"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Alanya'da faaliyet gösteren sıhhi tesisatçılara 'Atıksu Şube Yolu' konulu eğitim semineri verildi

"Alanya için iyi olacak"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Alanya'da faaliyet gösteren sıhhi tesisatçılara 'Atıksu Şube Yolu' konulu eğitim semineri verildi

14 Mart 2015 Cumartesi 12:50
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Alanya'da faaliyet gösteren sıhhi tesisatçılara 'Atıksu Şube Yolu' konulu eğitim semineri verildi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) düzenlenen seminere Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, ASAT Alanya Şube Müdürü Mustafa Göker, Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş, Alanya Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Tuğran Sağlamel ve sıhhi tesisatçılar katıldı. ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İnşaat Teknikeri Oğuz Kağan Çatal, atıksu şube yolu konusunda sıhhi tesisatçılara inşaat aşaması, sonrasında hatlar döşenirken uyulması gereken konular ve teknik yöntemler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Seminerde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ  "Büyükşehir Yasası’nın uygulanmaya başlanmasından sonra geçiş döneminde bazı sorunlar yaşandı. Tabi ki yeni bir belediyecilik anlayışını ve sistemini Alanya’da uygulamaya başladık. Geçen sene yaşanan sorunların ortadan kalkması için ekiplerimizi kurduk ve gece gündüz Alanya’ya hizmet getirmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki süreç Alanya için çok daha iyi olacak" dedi. 
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Son Güncelleme: 14.03.2015 11:54
Anahtar Kelimeler:
Alanya Büyükşehir BelediyesiANTALYA Su Ve Atıksu İdaresiKanalizasyon Dairesi Başkanlığı
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