Alanya için 'interaktif tanıtım' 

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) bugün, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) kurucu üyelerinin de katıldığı Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Kongre başkanlığını ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Şakiroğlu yürüttü.

Gerçekleşen kurula Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) 2. Başkanı Kerim Yılmaz, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış, bölge başkanları ve turizmciler katıldı. Mali genel kurul saygı duruşu ve İsitklal Marşı ile başladı. Ardından divan heyeti seçildi. Divan heyeti Hasan Şakiroğlu, Mahir Oktay, Cem Özcan, Mehmet Nedanlı'dan oluştu.

'TURİZM ALANYA'NIN LOKOMOTİFİ'

Kongrenin açılış konuşmasını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel gerçekleştirdi. Yücel yapmış olduğu konuşmasında "Çok değerli kurucularımız, oda başkanlarımız, kıymetli konuklarımız hepiniz hoşgeldiniz. Bir çok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış bu kadim memleketi güçlü bir marka haline getirmek için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Turizm, Alanya'nın lokomotifi. Alanya demek, turizm demek. Alanya'da herkes direk veya dolaylı yollardan turizmden ekmek yiyor. ALTAV'da yürütmüş olduğu faaliyetler ile bu kentin önemli dinamiklerinden biri. Bu anlamda daha iyi bir tanıtım, daha iyi bir Alanya için ALTAV'a destek çıkmalıyız. Ayırım yapmadan tüm kesimleri kucaklayan bir yönetim kurulumuz mevcut. Geçmişte olduğu gibi gelecek yıllarda da sizlerin desteği ile Alanya'yı daha ileriye taşıyacak ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. Yücel'in konuşmasının ardından faaliyet raporu sunumuna geçildi. 2017 faaliyet raporu Elvan Güneş tarafından okundu. Genel kurulda okunan mali bilanço oy birliği ile kabul edildi.

DİLEK VE TEMENNİLER

Genel Kurul'da son olarak dilek ve temenni bölümüne geçildi. Konuşma yapmak adına kürsüde yerini alan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Burhan Sili "Öncelikle başkanımızın riyasetinde yürütülen çalışmalar için teşekkürlerimi sunuyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bu konunun tüm şehir tarafından bilinçli ve ciddi bir şekilde kucaklanmasını temenni ediyorum. Özellikle çağımızın etkin ve kapsamlı tanıtım alanı sosyal medya kullanımı noktasında çalışma yapılması gerektiğini bir kez daha söylemek istiyorum. Alanya'nın olmazsa olmazı turizm. Bütün sektörler turizme bağlı çalışıyor. Olası bir olumsuzluk herkesi etkiliyor. Dolayısıyla bu konunun herkes tarafından benimsenmesi ve destek olması lazım. Ciddi bir çaba gösterildi. Turizmi geliştirme ve tanıtım fonu diye bir fon geliyor. Tartışmaları ve çalışmaları da devam ediyor. Bu çalışmanın Alanya özelinde de ele alınması gerekiyor. ALTSO, Belediye Meclisi gibi kurum veya kuruluşlar bu konuyu ele almalılar. Tüm paydaşların elinin taşın altında olduğu bir ortam yaratmamız lazım" şeklinde konuştu.

'KOLTUKTAN GÜÇ ALMADIK, GÜÇ VERDİK'

Dahaoğlu ise "Sosyal medya üzerinden tanıtım anlayışı günümüzde daha çok karşılık bulmaktadır. Bizler bu göreve geldiğimizde koltuktan güç almak değil güç vermek adına çalışmalarımızı yürüttük. Alanya'da ticaret yapan herkesin sağduyulu olması dileklerimle, bir Alanya'mız var" ifadelerini kullandı.

'İNTERAKTİF TANITIM ÖNEMLİ'

Divan Başkanı Hasan Şakiroğlu da konuşmasında "Online pazarlarda yürütülen çalışmaların karşılığı büyük. Rakiplerimiz iki çeşit. Birincisi lokal rakipler, Side Belek gibi turizm kentleri. İkincisi de ulusal bazda rakipler. Yunanistan, İtalya gibi rakiplerimiz. Yürüteceğimiz çalışmalarla istediğimiz fiyat üzerinden, istediğimiz müşteriyi getirebiliriz. Bunun da yolu tanıtım. Özellikle internet ve sosyal medya bu anlamda açık ara öne çıkmakta. İnteraktif tanıtım. Kurumlarımıza sahip çıkarak, ortak akıl öncülüğünde el ele yürütülecek çalışmalarla Alanya'mızı daha ileriye taşıyacağız" dedi.

'ULTRA MARATON GENİŞLETİLMELİ'

Hüseyin Darı da bir konuşma gerçekleştirerek "Öncelikle bu güzel çalışmaları ortaya koyan ALTAV ekibini kutluyor ve tebrik ediyorum. İlki gerçekleşen Ultra Maraton kapsamında, deniz kıyısındaki kum tanesinden, torostaki kar tanesine kadar herşey içerisine alarak Alanya'nın bütünüyle ele alındığını görüyoruz. Dolayısıyla bu organizasyonun genişletilmesini öneriyorum. Ultra Maraton'un Burhan beyin bahsettiği hikayenin bir başka boyutu olabileceğini düşünüyorum. Yanı sıra 8. Turizm Kongresi Antalya'da gerçekleşti. Ve Alanya'dan çok az katılım vardı. Bu katılımın daha fazla olması gerekliydi. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2019'un da hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

NEDANLI'DAN '#alanya' ÖNERİSİ

Turizmci Mehmet Nedanlı sosyal medyada yürütülecek tanıtım faaliyetlerine ilişkin "Sosyal medya üzerine bir önerim var. Hepimiz mutlaka resimler paylaşıyoruz. #alanya bize çok şey kazandıracaktır. Ben kendi firmalarımın her ikisinde uyguluyorum. Herkes yaparsa faydasını görürüz" diyerek bir öneride bulundu.

'#alanya MI? @alanya MI?'

Öneri üzerine söz alan ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu "Kapsamının geniş olması sebebiyle uygunsuz içeriklerle de karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla @alanya yapmayı öneriyoruz" diyerek farklı bir bakış açısı geliştirdi. Nedanlı ise "@alanya'nın kapsamı sadece etiket bazında bir karşılık bulacaktır. Dolayısıyla etkisi #alanya kadar geniş olmayacaktır. Biz dünyanın namus komiseri değiliz. Her yerde var. Önüne geçemeyiz" şeklinde cevap verdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 17:47