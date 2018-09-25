'Alanya için en iyisini yapıyoruz' 

-Asiye ELİAÇIK

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) aylık meclis toplantısında konuşan Başkan Mehmet Şahin konuşmasına Türk vatandaşlığı hakkında yayımlanan yeni yönetmeliğin değerlendirmesine başladı. Şahin, "Biz bu konuda Ankara ziyaretlerimizde vatandaşlık için belirlenen ücretlerin düşürülmesi gerektiğini bildirmiştik. Özellikle de Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na konuyu ilettik. Kendisi de kayıtsız kalmadı gerekenin yapılması için girişimlerde bulundu. Bu konuda destek veren herkesten Allah razı olsun. Yapılan bu indirimlerle emlak ve gayrimenkul sektöründe de canlılık yaşanacaktır. Nitekim bu sektörde olan üyelerimizden de olumlu dönüşler alıyoruz. Sektörlerimize artı bir sinerji katacağını düşünüyorum" dedi. Şahin konuşmasında şu konulara değindi:



'TAŞIMADAKİ DEĞİŞİKLİK İÇİN TALEPLERİ İLETTİK'

"Alanya'da halk otobüslerinin yetersiz geldiği ve artırılması noktasında talepler vardı. Büyükşehir Belediyesi de bununla ilgili toplantılar yaptı. Ancak 200 bin TL ve 3 aylık bir süre vermişler. Taşımacı arkadaşlar da bu fiyatların Antalya ile aynı şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Biz de onlar adına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i aradık bu talebi ilettik. Kendisi de fiyatın 100 bin TL'ye düşürüldüğünü ve sürecin 6 aya yayılacağını belirtti.



'AKDAĞ İÇİN HER ŞEY HAZIR'

Akdağ Kayak Merkezi için tüm işler bitti. Sadece projeler kaldı. Etrafında yapılacak oteller vb. gibi planlamalar kaldı. Bizim amacımız inşallah Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile el ele vererek Alanya'ya bir an önce bunu kazandırmak."