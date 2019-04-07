'Alanya için çalışmaya devam'

SALVUR, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli Alanyalılar. 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde, Millet İttifakı’nın ortak adayı olan Sayın Abdullah Sönmez’le birlikte Alanya’nın 102 mahallesinin tamamını ziyaret ettik, çoğu zaman halkımızın derdine ve sevincine ortak olduk, çoğu zaman beraber hüzünlendik, beraber sevindik. Amacımız, tabandan gelen değişim isteği rüzgarını bir fırtınaya dönüştürüp seçimden sonra belediyenin imkanlarını en tasarruflu şekilde değerlendirerek Alanya’ya en iyi hizmetleri verebilmekti, ama olmadı.

‘ZOR BİR DÖNEM BİZİ BEKLİYOR’

Konaklı Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı icraatlarla batı Alanya’nın gönlünde adeta taht kuran Sayın Abdullah Sönmez’le çıktığımız bu yolda Alanya halkı bize meclis üyeliği görevini uygun gördü. Önümüzde artık Alanya’nın geleceğini çok yakından ilgilendiren oldukça uzun, bizlere büyük bir sorumluluk misyonu yükleyen zorlu ve meşakkatli bir süreç var. 12 meclis üyesi ağabeyim ve arkadaşımla Alanya’nın menfaatleri için önümüzdeki 5 yıl boyunca gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Seçimin galibi olan Alanya’da Sayın Adem Murat Yücel, Antalya’da Sayın Muhittin Böcek’i kutluyor, Alanya’ya hizmet noktasında el ele vererek birlikte çalışacaklarına yürekten inanıyoruz.

‘TÜM ALANYA’NIN MECLİS ÜYESİYİZ’

Alanya için yapılacak tüm ortak çalışmalarda Sayın Yücel ve Sayın Böcek arasında 12 meclis üyemizin tamamının köprü vazifesi göreceğinden hiç kuşkunuz olmasın. ‘Seçimi bizim adayımız kazanamadı, bize ne Alanya’nın geleceğinden’ demeyeceğiz, vaat edilen hizmet ve projelerin takipçisi olacağız, elde ettiğimiz tüm bilgileri her ay Alanya halkı ile paylaşacağız. Bize oy verenlerin yanı sıra vermeyenlerin de meclisteki temsilcileri olacağız. Şimdiden söz veriyoruz. Bize emanet edilen o kutsal makamların sorumluluğunu sonuna kadar yerine getirme gayreti ile sonuna dek çalışacağız.”