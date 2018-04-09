Alanya Huzurevi'nde duygu dolu anlar

Mehmet AL
TÜRK Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173. Yıl Dönümü dolasıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro ve Trafik Büro Amnirliği ekipleri Alanya Huzurevindeki büyüklerini ziyaret ettiler.
Huzurevinde yaşlılar ziyaretlerine gelen polisleri karşısında görünce duygulanarak teşekkür ettiler.
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