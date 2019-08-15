Alanya Huzurevi Türkiye finalinde 

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde bocce turnuvası düzenlendi. 60 yaş üstü bocce turnuvasına katılan Alanya Huzurevi takımı grubunu birinci sırada tamamladı.

Türkiye genelinde bulunan huzurevlerinin katıldığı turnuvada 20 grup oluşturuldu. Antrenör Okan Barcın’ın önderliğinde turnuvaya hazırlanan Alanya Huzurevi takımı, büyük bir başarı göstererek grubunu birinci sırada tamamladı. Grup birincisi olan takımımız önümüzdeki günlerde Türkiye Finalleri’nde mücadele edecek.

KAHVALTIDA BULUŞTULAR

Alanya’ya büyük bir başarı kazandıran bocce takımımız, Alaiye Resort Otel’de düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldiler. 60 yaş üstü bocce takımı üyeleri, kahvaltı organizasyonunda hem kaynaştı hem de oldukça güzel vakit geçirerek turnuvanın stresini attılar. Kahvaltı organizasyonuna Alanya Huzurevi Müdürü Fatma Aksoy ve Alanya Huzurevi bocce takımı antrenörü Okan Barcın’da katıldı.

BARCIN: OLDUKÇA BAŞARILI BİR TURNUVA GEÇİRİYORUZ

Kısa bir açıklama yaparak turnuvayı değerlendiren antrenör Okan Barcın, bocce’nin son yıllarda tüm dünyada oldukça ilgi çeken ve gelişen bir spor olduğunu belirterek, “Alanya Huzurevi olarak oldukça başarılı bir turnuva geçiriyoruz. Huzurevi sakinlerinden oluşturduğumuz takımımızın Türkiye Finalleri’nde de başarılı olacağına eminiz. Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Bu güzel başarıda emeği geçen başta Huzurevi Müdürümüz Fatma Aksoy’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.