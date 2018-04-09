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Alanya Huzurevi'nde duygu dolu anlar

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173. Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde Alanya Toplum Destekli ve Trafik Polis Büro Amirliği ekipleri Huzurevini ziyaret ederek ikramda bulundular

Alanya Huzurevi'nde duygu dolu anlar

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173. Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde Alanya Toplum Destekli ve Trafik Polis Büro Amirliği ekipleri Huzurevini ziyaret ederek ikramda bulundular

09 Nisan 2018 Pazartesi 17:22
Alanya Huzurevi'nde duygu dolu anlar
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Mehmet AL
TÜRK Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173. Yıl Dönümü dolasıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro ve Trafik Büro Amnirliği ekipleri Alanya Huzurevindeki büyüklerini  ziyaret ettiler.
Huzurevinde yaşlılar ziyaretlerine gelen polisleri karşısında görünce duygulanarak teşekkür ettiler.

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Türk Polis TeşkilatıAlanya Huzurevi
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