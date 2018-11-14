Alanya huzur kentine dönüştü

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralıksız süren başarılı operasyonlar, Alanya'yı huzur kentine dönüştürdü 

Alanya huzur kentine dönüştü
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ALANYA Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya'da göreve geldiği ilk günden bu yana yürüttüğü başarılıoperasyonlarla huzurun mimarı oldu. Başsavcı Emre, aralıksız sürdürdüğü operasyonları bu hafta da enerji vurguncuları ve zehir tacirlerine darbeler vurarak devam ettirdi. 

VATANDAŞ ÖDÜYORDU

ALANYA'DA önceki gün elektrik saatlerine müdahale edip, enerji sarfiyatını düşük gösteren 7 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalandı. Son 5 yılda bu yolla Alanya'da kayıp kaçak enerji miktarının 26 milyon TL olduğu belirlendi. Bu para, dürüst abonenin cebinden çıkıyordu. 

ÇETEYE DARBE 

ZANLILARIN yanısıra kaçak elektrik kullananların da ifadeleri alınmaya başlanırken, bu hafta tam 23 uyuşturucu taciri de Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonlarla yakalandı. Son olarak Antalya'dan uyuşturucu getirip Alanya'da piyasaya süren çeteye darbe vuruldu. 

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