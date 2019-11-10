Alanya HOTED Atatürk'ün huzurundaydı

10 KASIM Atatürk’ü Anma günü nedeniyle Hotel Kat Hizmetleri ve Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Başkanı Sevgi Topuzel, Başkan Yardımcısı Hüsniye Faydacı, Proje ve İstişare Başkanı İlknur Çetin, Sekreter Ayşe Aksoy ve çok sayıda HOTED üyesi Ankara gezisine katıldı. Alanya’dan hareket eden HOTED üyeleri Marka Buklet firma sahibi Özdem Vural, Genel Müdür Tayfun Tatar, Satış Pazarlama Uzmanı Melis Vural, Vivaldi Ce Hotel Genel Müdürü Bilgi Ulu ile Vivali Ce Hotel’de düzenlenen kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltı sonrası Marka Buklet tarafından ürün tanıtımı yapıladı ve sunum yapıldı. Firma sahibi Özden Vural’a çiçek hediye edildi. HOTED üyelerini ağırlayan Bilgi Ulu’ya da teşekkür edilerek çiçek takdim edildi. Hoted üyeleri daha sonra etnografya müzesini ziyaret ettiler ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezdiler. Anka Kalesi’ne çıkan kafile Anıtkabir ziyaret edilerek Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktılar. HOTED üyeleri üzerlerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk Bayrağı kıyafetleri ile Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’ü andılar. HOTED üyeleri bu muhteşem gezisi sonrası tekrar Alanya’ya döndüler.