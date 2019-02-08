Alanya Home Perde Dünyası açıldı

ALANYA’NIN Oba Mahallesi, Metro Kavşağı güzergahında bulunan ve on ayrı sektörle işbirliği yapan 3 katlı ‘Alanya Home Perde Dünyası’ dün saat 14.00’de Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya halkının katılımıyla açıldı. Alaiye Organizasyon sahibi Osman Albayrak ve eşi Ceylan Albayrak tarafından organize edilen açılış töreni, davetlilerden tam not aldı. Açılış konuşması için kürsüye davet edilen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’ya kaliteli bir tesis kazandırdıkları için Karataş ailesine teşekkür etti. Yücel’in ardından 40 yıl boyunca Almanya’da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Türkiye’ye kesin dönüş kararı alan ve Alanya’ya bu işletmeyi kazandıran gurbetçi Zeliha Karataş bir konuşma yaptı.

Almanya’da konfeksiyon işiyle uğraştığını söyleyen Karataş “Alanyalı vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha güvenilir bir hizmet sunmak için mağazamızı açmış bulunmaktayız. Bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Umarım Alanya Home Perde Dünyası Alanya’mıza ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olur” ifadelerini kullandı.

