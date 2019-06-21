Alanya Hizmet Birimi temizlik ekiplerinden tempolu çalışma

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya Merkezi, Batı ve Doğu’daki büyük mahallelerin yanı sıra kırsalda bulunan mahallelerin taleplerini de belirli bir program dahilinde yerine getiriyor. Son aylarda yoğun yağış alan Alanya’nın Kuzeyi’ndeki Dereköy Mahallesi’nin Pınarbaşı Camisi yağmur giderleri tam anlamıyla çalışmadığı için cami avlusu ve çevresinde su birikintileri meydana geliyor, bu da camiye gelen vatandaşları olumsuz etkiliyordu. Durum tespitinden sonra bölgeye giden Temizlik ekipleri, demir ızgaraları kaldırıp yaprak ve toprak ile dolmuş olan yağmur giderlerini temizledi. Çalışmanın ardından artık cami avlusunda su birikintileri oluşmayacak ve vatandaş camiye daha rahat bir ortamda gelmiş olacak.