Alanya heyeti Soma şehitlerini unutmadı

ALANYA Kent Konseyi tarafından bu yıl 6’ıncı kez organize edilen kültür gezisi kapsamında Alanya heyeti 10 Kasım akşamı saat 23.00 itibariyle 9 otobüs ve toplam 450 kişi ile yola çıktı. Alanya heyetine Alanya’da yaşayan çoğunluğu Alman, Hollanda ve Norveçlilerden oluşan yerleşik yabancılar da eşlik etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de katıldığı uğurlama töreninde Alanya heyeti dualarla uğurlandı.

UŞAK VE MANİSA’NIN ARDINDAN ÇANAKKALE VAR

Gezi kapsamında Alanya heyetinin ilk durağı Uşak oldu. Sabah 9.30 itibariyle Uşak’a ulaşan heyet Türkiye’nin 1’inci, dünyanın ise en büyük 2’inci kanyonu olan Uşak Ulubey Kanyonu’nu ziyaret etti. Kanyonda bulunan cam terastan manzaranın keyfini çıkaran Alanyalılar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Heyet, Uşak’ın ardından Manisa Soma’ya hareket etti. 13 Mayıs 2014 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde şehit olan 301 maden işçisinin kabirlerini ziyaret eden heyet, Soma şehitlerine toplu dualar okudu. Ardından ise Ayvalık ve Cunda adasına gitmek üzere yola çıkıldı. Akşam saatlerinde Ayvalık’a varan heyet Cunda adasını da gezdi.

Alanyalılar gerçekleşen kültür gezisi kapsamında yarın Çanakkale Şehitliği’ne ziyarette bulunacak ve sonrasında ise Edirne’ye doğru hareket edecek.

ALANYA ŞEHİTLERİNİN TORUNLARINDAN VEFA ÖRNEĞİ

Geziye ilişkin açıklamalar yapan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan “1912 yılında Alanya’dan vatan topraklarını savunmak için yola çıkan 157 kişilik Alaiye taburunun şehit edildiği Çatalca’daki Şehitler Anıtı’nda her yıl gerçekleştirilen anma törenine Alanya Kent Konseyi olarak ilk kez 2012’de 100. yıl anısına katılmıştık. Daha sonra ise programı geleneksel hale getirdik. Her yıl Alanya şehitlerinin torunları olarak şehitlerimizin yanına gidiyor, ziyaret ediyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Özcan açıklamalarının devamında turun manevi değerinin yüksek olduğuna vurgu yaparak “Bu vatanın nasıl kazanıldığının anlaşılabilmesi noktasında Çanakkale Şehitliği’ne, Edirne Balkan Şehitliği’ne ve Çatalca Alaiye Şehitliği’ne gidilip görülmesini son derece önemsiyoruz. Zira insanların bu manevi duyguları yerinde yaşamalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018, 20:20