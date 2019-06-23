Alanya heyeti Kudüs’teydi

Alanya'dan bir heyet Kudüs'e ziyaret gerçekleştirdi

Alanya heyeti Kudüs’teydi
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ALANYA Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Tunahan Kasapoğlu, Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Toksöz ve Mehmet Ali Tekinoğlu, Tosmurlu turizmci İbrahim Özdemir, AYMER Yapı Market sahibi Mehmet Uslu ve bir grup işadamı, Kudüs ziyareti gerekleştirdi. İslam dünyasının en kutsal bölgelerinden biri olan Kudüs’te bir dizi ziyaret ve inceleme yapan Alanya heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Ruhi Ersoy ile de sohbet etti. Alanya heyetinin bugün Alanya’ya dönecekleri bildirildi.

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