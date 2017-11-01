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'Alanya her zaman en iyisini hak ediyor'

ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Alanya'ya gelerek su baskını olan bölgeleri Güney'le birlikte yerinde inceledi

'Alanya her zaman en iyisini hak ediyor'

ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Alanya'ya gelerek su baskını olan bölgeleri Güney'le birlikte yerinde inceledi

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:41
'Alanya her zaman en iyisini hak ediyor'
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt bugün Alanya'ya geldi. Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney'le birlikte başlayan ve devam eden projeleri yerinde inceleyen Kurt, mahalle muhtarları ile de görüştü. Geçtiğimiz hafta sonu Alanya ve çevresinde etkili olan sağanak yağış altyapı sorunlarını gündeme getirirken, Kurt ve Güney, sorunların en aza indirgenmesi için çalıştıklarını vurguladı. Güney ve Kurt'a ASAT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Tuncer ve ASAT Alanya Şube Müdürü Fatih Uysal da eşlik etti. Güney ve Kurt, Mahmutlar Arıtma Tesisi, Aşağı Oba ve Tosmur'da yerinde incelemelerde bulunurken, Tosmur, Akçatı ve Uğurlu Mahallesi'nin muhtarları da sorunlarını aktardı. Yapılan incelemenin ardından söz konusu mahallelerde bir daha sorun yaşanmaması için gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Alanya'nın bazı noktalarının aşırı yağış alması nedeniyle yaşanan su baskınlarını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Diğer kurumlarla işbirliği içinde en kısa sürede sorunları gidermeyi planlıyoruz. Kimsenin endişesi olmasın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ASATİbrahim KurtAlanya
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