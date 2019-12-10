Alanya HEP'e sürpriz akademisyen

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Hamdullah Emin Paşa (Alanya HEP) Üniversitesi akademik kadrosuna dahil edildi.

Alanya'nın vakıf üniversitesinde Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencilerine ders verecek olan Dim "Alanya'nın vakıf üniversitesi Alanya HEP akademik kadrosu içinde yer almak beni onurlandırdı. Umarım yararlı olurum. Çok teşekkür ederim" dedi.

MEHMET ALİ DİM HAKKINDA

1986 yılında Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1982 yılında başlayan Mehmet Ali Dim, 1985-1987 yıllarında İstanbul'da Güneş, 1987-1995 yıllarında Hürriyet, TRT ve AA muhabirlikleri yaptı. 1996-1999 ve 2006-2018 yılları arasında Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanlığı yapan Dim, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurul Üyeliği ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcılığı, Basın Kartları Komisyonu Üyeliği ile TGF Genel Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Halen yeni kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı olan Dim, 'Adanmış Bir Ömür' adlı biyografi kitabının da yazarı. Dim, sürekli basın kartı sahibi.