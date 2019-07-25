Alanya HEP Üniversitesi Habertürk’e konuk oldu

ÜNİVERSİTE tercihleri için son günlere gelinirken Alanya’da bu yıl ilk mezunlarını veren AHEP Üniversitesi’nin İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Murat Ertan Doğan ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Nihan Sidar Habertürk TV’de yayınlanan ‘Yolun Başındayken’ adlı programa konuk oldu. Alanya’da öğrenci olmanın avantajları ekran başındaki izleyicilerle paylaşılırken, izleyicilere AHEP Üniversitesi’nin gün geçtikçe gelişen ve büyüyen yapısı hakkında da bilgi verildi.

‘ALANYA'NIN İHTİYACINA CEVAP VERMEYE ÇALIŞIYORUZ’

AHEP Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Nihan Sidar yaptığı açıklamada, “Alanya’nın gün geçtikçe büyüyen ve gelişen turizm ağı içinde yer alacak, nitelikli elemanlar yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Öğrencilerimiz Alanya gibi bir turizm kentinde sektörle iç içe teorik ve pratik bilgiyi aynı anda öğrenme imkanına sahipler. Birbirleri ile bağlantılı olan bölümlerimiz öğrencilerin her alanda donanımlı yetişmesine yardımcı oluyor. Turizm işletmeciliği bölümümüzün yanında Gastronmi ve mutfak sanatları bölümüz de eğitim gören öğrencilerimiz okulumuz bünyesinde bulunan mutfak ve labratuvarlarda ilerideki mesleklerinin püf noktalarını en ince ayrıntısına kadar öğrenirken aynı zamanda çevremizde bulunan otellerin mutfaklarında deneyim kazanma şansına sahip oluyorlar” dedi.

‘ODAK NOKTAMIZ DİJİTAL İLETİŞİM’

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Murat Ertan Doğan ise çağımızın gerektirdiği iletişim ve teknoloji gelişimine vurgu yaparak “Üniversitemizde yer alan iletişim eğitimi çağın gereklerini tümüyle karşılayan bir kadro tarafından verilmektedir. Bölümlerimizin hepsi iç içe ve birbiri ile bağlantılı eğitim vermektedir. İletişim tasarım bölümünde içinde iletişimin olduğu bütün bölümler yer alıyor. Ama okul olarak öncelik verdiğimiz iletişim türü dijital iletişim” ifadelerini kullandı.



‘YANDAL VE ÇİFT DAL OLANAKLARI İLE ÖNE ÇIKIYORUZ’

AHEP Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin fakülteler ve bölümler arasında istedikleri dersi alabildikleri fakülte ayırmaksızın ilgi alanlarına göre ekstra dersler seçebilme şanslarının olduğu da belirtildi.



‘EN ÖNEMLİ NOKTA YABANCI DİL’

Üniversite tercihi yapacak ve kendileri için yeni bir hayatın kapılarını aralayacak olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan ikili, yabancı dilin önemine vurgu yaparak sadece turizm sektöründe değil bulunduğumuz çağda her sektörde yabancı dilin zaruri olduğunun altını çizdiler. Okulda bütün derslerin yüzde yüz İngilizce verildiğini beliren Doğan, “Tek yabancı dil artık yetmiyor. Okulumuz İngilizce’nin yanında Almanca ve Rusça dersleri de veriyor” İfadelerini kullandı. Turizm İşletmeciliği bölüm başkanı Sigar da, “Öğrencilerimiz uluslararası dil olan İngilizce’nin yanında bulundukları sektörün ve bölgenin ihtiyacına göre bir yabancı dil daha öğrenmelidir” ifadelerini kullandı.



‘ALANYA ÖĞRENCİ KENTİ OLMAYA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR’

Alanya’nın bir ilçe olmasına rağmen iki üniversite barındığını belirten ikili kentte yaklaşık 15 bin öğrenci nüfusu olduğunu belittiler. Barınma imkanlarının kolaylığının anlatıldığı programda öğrencileri kentte yaşamın kolaylığı ve sakinliğinin cezbettiği belirtildi.



‘ULUSLARARASI ALANDA KENDİNE YER BULMAK İSTEYEN HERKESİ OKULUMUZA BEKLERİZ’

Programın sonlarına doğru söz alan Murat Ertan Doğan, “Her geçen gün gelişen iş hayatında uluslararası alanda kendisine yer bulmak isteyen, vizyon sahibi bütün öğrencilerimizi üniversitemize ve Alanya’mıza davet ediyoruz” İfadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 17:02