Alanya HEP Üniversitesi Çanakkale şehitlerini unutmadı

AHEP Türkoloji Araştırmaları Topluluğu “Tarihi ve Kültürel Gezi Faaliyetleri”ne 18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle Çanakkale Gezisi ile devam etti. Türkoloji Araştırmaları Topluluğu Başkanı Muhammet Tıymaç Çanakkale zaferinin yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekün direnişinin gerçek bir destanı olduğunu söyledi. Bu destanın her satırında insanlık onuru olduğunu söyleyen Tıymaç, bu onurun, düşmana sadece silahlı mücadelede değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren aziz Mehmetçiklere ait olduğunu kaydetti. Tıymaç, " 250 bin insanımızın şehadet mertebesine ulaştığı Çanakkale’de her yaştan insanımız gönüllü olarak savaşmış, kadınlar cephedekiler için çorap örmüş, mermi imalatında bile çalışmışlardır. Kısaca vatanın her bir ferdi kendisine yönelen bu vahşi akına elbirliğiyle dur demesini bilmiştir” diye konuştu.



Geri dönmeyi düşünmediler

Çanakkale şehitlerinin her birini isimsiz kahramanlar olarak nitelendiren Tıymaç, “Bu cephenin isimsiz kahramanları, vatanın her bir köşesinden Çanakkale’ye koşarken, asla geri dönmeyi düşünmemişler, Türklük onur ve haysiyetini en güzel şekilde korumakla üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmişlerdir. Onlar, Çanakkale Zaferi’ni elde etmekle, sadece bir zafer değil, Türk milletinin Anadolu’daki varlığının devamını da sağlamışlardır.Övgülerin en güzeline layık olan Çanakkale Şehitleri asla unutulmayacak, Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaklardır. Ruhları şad olsun! Bizler 103 yıl önce buralarda savaşan dedelerimizin, babalarımızın, şehitlerimizin hissettiği duygularla buradayız. Her Türk gencinin görmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda olan Çanakkale’yi her yıl mutlaka ziyaret edeceğiz. Topluluk faaliyetlerimiz de bizden desteklerini esirgemeyen Alanya Belediyesi’ne, üniversitemiz rektörü Prof.Dr.Mehmet Durdu Öner’e, üniversitemiz genel sekreteri Dr. Öğrt. Üyesi Murat Ertan Doğan hocama, topluluk akademik danışmanımız Dr. Öğrt. Üyesi Nihan Siidar hocama teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.