Alanya HEP Üniversitesi basını kahvaltıda buluşturdu

KAHVALTININ ardından konuşan Rektör Mehmet Durdu Öner, “Bildiğiniz gibi son günlerde bir çok konu gündeme geliyor. Özellikle üniversitemizin bir akademik personeli için bir kampanya var. Bütün basın mensuplarımızın bu kampanyaya gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Bunun dışında tercih dönemi geçiriyoruz. 29 Temmuz’a kadar tercihler devam ediyor. Bu sene basınımızın da desteği ile öğrencilerimizin bize olan tercih sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda mütevelli heyetimiz değişti. Başkanımız Hilmi Tokuş Bey oldu. Yeni mütevelli heyetimiz 9 aydır çok büyük bir gayret içerisinde. Sürekli toplantılar yapıyor ve üniversitemizi daha iyi bir konuma getirmeye çalışıyoruz. Allah’a şükür maddi yönden sıkıntımız kalmadı. Özellikle de belirtmek isterim ki bu konuda Dış işleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun çok büyük bir desteği var. Kendisine tekrar teşekkür etmek istiyorum” dedi.

‘YABANCI ÖĞRENCİ GETİRME GAYRETLERİMİZ VAR’

Üniversitede bu dönem de yeni bölümler üzerinde durduklarını söyleyen Öner, “ Mühendislik Fakültemiz kağıt üzerinde atıl durumdaydı. Şimdi bir bilgisayar mühendisliği bölümünü açtık. Bu bölümde gerçekten hem Türk hem de yabancı öğrenciler tarafından ilgi gösterilen bir bölüm. İnşallah onu da dolduracağız. Bu sene öğrenci sayımızı üst seviyelere çıkarmaya çalışacağız. Özellikle yabancı öğrenci getirme konusunda büyük gayretlerimiz var. Üniversitemizin misyonuna uygun olarak, verdiğimiz yabancı dil eğitimine uygun olarak yabancı öğrenci sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Şu an da yüzde 10 civarında bir yabancı öğrencimiz var. Öğrenci sayımızı arttırırken bu oranı da biraz daha yukarılara çekebilirsek ciddi bir uluslar arası öğrenci olmak yolunda ilerlermiş oluruz. Bazen Erasmus Programı çerçevesinde çok sayıda öğretim üyemiz ve öğrencimiz Avrupa ülkelerine gittiler. Oradan bize gelenlerde oldu. Bu konuda da yine ilişkilerimiz devam ediyor. Ben Alanya’daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına başta Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve diğer isimlerine tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 14:46