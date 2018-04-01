Alanya Hasta Yakınları Tesisi yakında açılıyor

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’daki önemli yatırımlarından biri olan Hasta Yakınları Sosyal ve Kültürel Tesisi inşaatı devam ediyor. Temeli 2017 yılının Ağustos ayında atılan Hasta Yakınları Sosyal ve Kültürel Tesisi binası 4 kattan oluşuyor. 24 odalı ve 50 kişi kapasiteli binanın kaba inşaatının tamamlanmasından sonra duvarları yapıldı, elektrik ve su hatları döşenen binada sıva çalışmaları devam ediyor. 3 milyon TL'ye mal olacak tesis, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek önemli sosyal projelerinden biri olacak. Alanya’nın Oba Mahallesi’ndeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanına yapılan tesisten şehir dışından Alanya’ya gelen veya kalacak yeri olmayan hasta yakınları ücretsiz olarak konaklayacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in söz verdiği ve yapımına başladığı tesisten, kalacak yeri olmayan ya da şehir dışından gelen hasta yakınları her türlü imkanlarından faydalanabilecek. Bu yıl sonunda hizmete açılması planlanan tesis tamamlanınca, Alanya’ya hastalarını getiren hasta yakınları, hastane bahçelerinde ve banklarda gecelemekten kurtulacak.