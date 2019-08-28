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Alanya hasta ve hasta yakınları tesisinde rekor konaklama hizmeti!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’daki Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi’nde, bugüne kadar 23 farklı ilden toplam 570 kişiye 2 bin 778 konaklama hizmeti verildi.

GÜNCEL 28.08.2019, 12:30 Melike Temir
Alanya hasta ve hasta yakınları tesisinde rekor konaklama hizmeti!
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi 24 oda ve 48 yatak kapasitesi ile vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Alanya Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (ALKÜ) hemen karşısında bulunan tesis, tedavisi devam eden ve ilçeye uzaktan gelen hasta ve hasta yakınlarına destek oluyor. 
570 kişiye 2 bin 778 konaklama hizmeti 
Sadece ALKÜ Hastanesi değil, ilçede bulunan özel sağlık kuruşlarına tedavi için gelen ve kalacak yeri olmayan kişileri de ağırlayan tesiste, vatandaşlara sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri ücretsiz olarak veriliyor

#Antalya Büyükşehir Belediyesi’ #hasta ve hasta yakınları tesisi #Konaklama hizmeti #Alanya
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