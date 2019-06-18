Alanya hareketli bir gün geçirdi! Hepsi Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN ALANYA GÜNDEMİNDE NELER VAR?
ALKÜ BU YIL 1.343 MEZUN VERECEK
AK PARTİ'DEN FLAŞ 'KADINLAR PLAJI' MESAJI
ALANYA MÜFTÜSÜ İLHAN'IN ACI KAYBI
ALANYA'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI
SURVİVOR'UN YILDIZINA ALANYA'DA HAPİS ŞOKU
FESTİVALDE MUHTEŞEM FİNAL
ALANYALILARA SAHTE BAL UYARISI
İMAR BARIŞ'INDA ALANYA 3. SIRADA
MECLİS ÜYESİ KİRİŞ'TEN SERT 'AYSULTAN PLAJI' AÇIKLAMASI
AYSULTAN KADINLAR PLAJI KAPANDI
ALANYA'DA DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU
ALANYA'DA UKRAYNALI GENÇ BABASINI ÖLDÜRDÜ
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 17:52