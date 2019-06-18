Alanya hareketli bir gün geçirdi! Hepsi Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu.. Survivor'un yıldızına Alanya'da hapis şoku!, Alanya'da Mursi için gıyabi cenaze namazı, Alanyalılara sahte bal uyarısı, İmar Barışında Alanya kaçıncı sırada? Hepsi ve daha fazlası bugün Dim TV Ana Haber'de. Sakın kaçırmayın! Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle

Alanya hareketli bir gün geçirdi! Hepsi Dim TV Ana Haber'de
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BUGÜN ALANYA GÜNDEMİNDE NELER VAR? 

ALKÜ BU YIL 1.343 MEZUN VERECEK

AK PARTİ'DEN FLAŞ 'KADINLAR PLAJI' MESAJI

ALANYA MÜFTÜSÜ İLHAN'IN ACI KAYBI

ALANYA'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

SURVİVOR'UN YILDIZINA ALANYA'DA HAPİS ŞOKU

FESTİVALDE MUHTEŞEM FİNAL

ALANYALILARA SAHTE BAL UYARISI

İMAR BARIŞ'INDA ALANYA 3. SIRADA

MECLİS ÜYESİ KİRİŞ'TEN SERT 'AYSULTAN PLAJI' AÇIKLAMASI

AYSULTAN KADINLAR PLAJI KAPANDI

ALANYA'DA DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU

ALANYA'DA UKRAYNALI GENÇ BABASINI ÖLDÜRDÜ

HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 17:52
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