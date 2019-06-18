Alanya hareketli bir gün geçirdi! Hepsi Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu.. Survivor'un yıldızına Alanya'da hapis şoku!, Alanya'da Mursi için gıyabi cenaze namazı, Alanyalılara sahte bal uyarısı, İmar Barışında Alanya kaçıncı sırada? Hepsi ve daha fazlası bugün Dim TV Ana Haber'de. Sakın kaçırmayın! Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle