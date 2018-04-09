Alanya halkının yüksek vergili akaryakıt sitemi

PEKİ, Alanyalılar bu durumu nasıl değerlendiriyor? İşte vatandaşların bol vergili akaryakıta yaklaşımları.



'BİRÇOK VATANDAŞIN ARABASI VAR'

Hami ERATA (OYUNCAKÇI)

'Türkiye'de insanların aldıkları asgari ücret ile akaryakıt fiyatlarını dengelemeye çalıştığımızda akaryakıt fiyatlarının pahalı olduğu ortaya çıkıyor. Arabaların bakım ve vergi giderleri zaten ucuz değil bu sebeple akaryakıt fiyatlarının yüksek oluşu dikkat çekiyor. Mesela biz Almanya'da yaşıyoruz, Almanya'da her 3'üncü, 4'üncü ailenin arabası var oradaki durum Türkiye'de ki gibi değil Almanya'da lüks araç kullanan çok kişi var benzin fiyatları bir düşüp bir yükseliyor ama Türkiye'de her sınıftan birçok vatandaşın arabası var fakat burada da akaryakıt fiyatları çok yüksek. Sözlerimin başında da dediğim gibi Türkiye'de insanların aldıkları maaşa göre akaryakıt fiyatları çok yüksek bence insanlar araç kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanarak akaryakıttan tasarruf edebilirler.'



'DEVLET TASARRUF ETMEZSE...'

Hasan ARAS (EMEKLİ)

'Önceden bu akaryakıt fiyatları düşecek dediler. Fiyatlar düşmenin tam aksine yükseldi ve akaryakıt fiyatları neredeyse 6 liraya çıktı. Bu 'Fiyatlar nasıl düşecek?', 'Ne zaman düşecek?' fiyatların düşeceğinden hiç emin değilim. Hayat şartlarında bir dengesizlik var. Pahalılık var. Geçmişte, Süleyman Demirel zamanlarında vatandaşlar pahalılık var derdi vatandaşlar yaygarayı kopartırdı ama şimdi kimsenin sesi çıkmıyor. Ben 80 yaşındayım Türkiye'de daha önce böyle pahalılığa rastlamadım. Pahalılık aldı başını gitti. Bir önlem alınıp, bu pahalılığın önüne geçilmesi lazım. Eski dönemde bir pahalılık olduğu zaman insanlar bir yaygara kopartıyordu. Eskiden insanlar pahalılık olduğunda hemen pahalılığı protesto ediyorlardı ama şimdi günümüzde insanlar ses etmiyor. Geçmişte bir yokluk vardı, o yokluğun içindeki sıkıntı, bugün ki varlığın içindeki sıkıntı kadar insanlara tesir etmemişti. Şimdi varlık var, herşey var ama demek ki üretilenden fazlası tüketiliyor. Haliyle israf da var, başta devlet tasarruf etmezse insanlar da tasarruf etmez, o yönden piyasalarda bir dengesizlik görüyorum, hemen önlem alınıp tasarruf edilerek akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi gerekiyor.'



'FAHİŞ FİYATLA BENZİN TÜKETİYORUZ'

Akgün ÖZAŞIK (TAKSİ ŞOFÖRÜ)

'Vergi oranlarının yüksek olması bize pahalı olarak yansıyor. Hükümetimizden bu vergi oranlarının düşürülmesini istiyorum. Yüksek oranlarla fahiş fiyatla benzin tüketiyoruz bu da bizim kazancımızı olumsuz yönde etkiliyor.'

'BİRAZ ZORLUYOR AMA...'

Emrah BERK (KUYUMCU)

'Akaryakıt fiyatları ekonomik açıdan bizleri biraz zorluyor ama akaryakıt fiyatlarında ki vergiler devletimize bir nevi yardımcı olduğu için bizlerde sesimizi çıkarmıyoruz. Bu nedenle fiyatların yüksek olması normal.'



'MEMNUN DEĞİLİZ!'

Tufan SARIBEYOĞLU (SEYAHAT ACENTASI ÇALIŞANI)

'Hükümetin vergiler ile akaryakıt fiyatını özellikle arttırdığını düşünüyorum. Arttırdıkları ne kadar doğru bilmiyorum ama benzinin litresinin 1.5 lira kadar maliyeti var bu fiyat ülkemizde neredeyse 6 liraya çıkıyor. Akaryakıt fiyatlarından sonuç olarak memnun değiliz! Avrupa'nın en zengin ülkelerinden Norveç'te de aynı fiyat ve onların petrolleri var. Norveç'te vatandaşın sosyal güvencesi var ve oradaki vatandaşların aylık geliri Türkiye'de ki vatandaşların aylık geliri ile mukayese edildiği zaman vatandaşlarına bizden 4-5 kat fazla para ödüyorlar. Buna rağmen akaryakıt fiyatları Türkiye ve Norveç'te birbirine çok yakın, buna duruma söylenecek birşey yok.'