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Alanya halkının yeni açılan Kapalı Pazar Yeri ile ilgili yorumları

Alanya Belediyesi tarafından yapılan Kapalı Pazaryeri, Toptancı Hali yanında bugün açıldı. Peki, kapalı hale getirilen ve modern bir görünüme kavuşturulan Salı Pazarı, pazar esnafının ve alıcıların beklentisini karşıladı mı? Dim TV, bu sorunun yanıtının sıcağı sıcağına, açılışın hemen ardından aradı. 

Alanya halkının yeni açılan Kapalı Pazar Yeri ile ilgili yorumları

Alanya Belediyesi tarafından yapılan Kapalı Pazaryeri, Toptancı Hali yanında bugün açıldı. Peki, kapalı hale getirilen ve modern bir görünüme kavuşturulan Salı Pazarı, pazar esnafının ve alıcıların beklentisini karşıladı mı? Dim TV, bu sorunun yanıtının sıcağı sıcağına, açılışın hemen ardından aradı. 

17 Nisan 2018 Salı 16:09
Alanya halkının yeni açılan Kapalı Pazar Yeri ile ilgili yorumları
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İŞTE vatandaşların yeni pazarla ilgili yorumları:

‘DİĞER PAZARLARDA KAPALI OLSUN’
Kerim Yalçın (Pazarcı) ; Hayalimizdeki pazar yerine sahip olmak için bütün çabalarıyla sağolsun sayın belediye başkanımız ve oda başkanımız  burayı bizim için tertip ettiler. Her zaman hayalimizdi Allah’tan diliyorduk. Bizi mutlu ettiler. Alanya’ya yakışan güzel bir pazar yeri oldu.Yalnız otoparkı da olsa daha güzel olurdu.  Yazın sıcaktan kışın ise yağmurdan çamurdan etkileniyorduk ve çok rezillik çekiyorduk.Pazarcıların sesi olarak başkanımız bunu bize sunarak sağolsun bize yardımcı oldu. En güzel şekilde kameralar, aydınlatmalar, hijyenik şekilde yapıldı. Bundan güzeli olamaz. Burada emeği geçen çivisinden inşaatından mühendisine kadar hepsine teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sunan oda başkanımızada belediye başkanımızada teşekkür ediyorum. Halkımız kapalı pazar içerisinde sıcaktan ve yağmurdan etkilenmeyecekler. Diğer pazar yerlerininde bu şekilde yapılmasını istiyoruz. Allah başkanımıza başkanlığı daim eylesin.  Tüm pazarcı arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Diğer pazarlarında böyle hijyenik ve kapalı olması temennimizdir. 

‘PAZARCI DA MÜŞTERİ DE MEMNUN ‘ 
Özgür Özdemir (Pazarcı) ; Bence çok güzel , her türlü ihtiyacı karşılayabilir düzeyde. Yağmurda , güneşte koruyacak belediyemizin güzel bir hizmeti. Pazarcı esnafıda müşterilerde memnun. 

‘ALANYA’NIN PARASI ALANYA’DA KALSIN’
Mehmet Uysal (Esnaf) ; Pazar çok güzel olmuş. Başkanımıza teşekkür ederiz. Keşke belediye başkanımız bir-iki dönem önce gelseydi. Alanya’daki yatırımlara hizmetleri takip ediyoruz. Kendisini destekliyoruz. Sanırım büyükşehir yasasıyla Alanya’nın ekonomisi Antalya’ya kaçmamış olsaydı belediye ekimizin çalışması bir bu kadar daha hizmet verilirdi diye düşünüyorum. Alanya’nın ekonomisinin başka yerlere kaçması çok yanlış bir şeydir. Alanya’nın ekonomisi Alanya’da kalmış olsaydı bu gibi yüzlerce hizmet görürdük. 

‘PAZARLAR DENETLENMELİ’
Erdal Kaya ( Pazarcı) ; 20 sene öncesiyle kıyaslarsak çok kötü . Çünkü örnek vereyim lokantadan 3 kişilik yemek söylediğinizde 10 kişi yerse karnınız ne kadar doyar ?yani esnafın durumu o kadar kötü ki. Bitkisel hayata girmiş gibiyiz. Kapalı pazardan memnunuz. Ben kayıtlı bir pazarcıyım. Kimliksiz pazarcı çok. Korsan pazarcılar son bulmalı. Pazarlar denetlenmeli . Eline terazi alan pazarcı olur hale geldi.

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