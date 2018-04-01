Alanya halkının trafik isyanı

DİM TV (dimtv.tv) tarafından daha önce de birkaç kez gündeme getirilen Alanya'nın trafik sorunuyla ilgili, havaların ısınması, turizm sezonunun açılması ve motosiklet sürücülerinin sayısındaki artışın ardından vatandaşa tekrar mikrofon uzattık. Alanya trafiğinde herhangi bir problem olup olmadığını sorduğumuz vatandaşlar, anayolların dar olmasının trafikte sıkışmalara yol açtığını, parkomat görevlilerinin sayısının fazla olmasının da sorun yarattığını dile getirdiler.

'YOLLARIMIZ DAR'

NUH HÜNER (ŞOFÖR)

Trafik işleyişi genel olarak iyi fakat sezon geldiğinde trafik ışıklarını 2-3 defa da ancak geçebiliyoruz. Yani çok beklemek zorunda kalıyoruz. Bu da yolların ve caddelerin dar oluşundan kaynaklanıyor. Kaldırımlar genişletildi ancak bu ana caddelerin daralmasına sebep oldu. Bu yüzden de trafikte büyük sorunlar yaşıyoruz. Yollarımız zaten dar bir de parkomatlar çoğaldı bu sebepten de çoğu zaman trafik tıkanıyor. Ayrıca yazın en çok kullanılan taşıt motorsikletler. Motosiklet sürücüleri de trafikte kuralları çok fazla ihlal ediyor. Kurallara uymayan sürüceler de kazalara sebebiyet veriyorlar.

'TURİSTLER DE RAHATSIZ'

YUSUF KONAK (BUTİKÇİ)

Alanya trafiğinden memnunuz sadece yaz aylarında nüfusunda artması nedeniyle trafik daha yoğun oluyor bu yüzden bu yoğunluğu nasıl düşürebiliriz buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Yaz aylarında motorcu kardeşlerimiz motosikletlerin egzoslarına taktığı susturucuları çıkartıp Alanya'nın sokaklarında son ses gezmesi sadece bizleri değil turistleri de rahatsız ediyor. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz. Bilhassa otellerin bulunduğu bölgelerde çok gürültülü motosiklet kulanan kişiler var, bu probleme bir çözüm bulunmasını istiyoruz.

'KALDIRIMLAR MOTOSİKLET KULLANIMINA KAPATILMALI'

MUZAFFER ÇAKMAK (BUTİKÇİ)

Alanya trafiğinden memnun değilim, yollarda, kaldırımlarda son sürat motosikletler gidiyor. Motosiklet sürücüleri çok dikkatsiz. Kendi canlarını düşünmüyorlarsa bile diğer sürücüleri ve yayaları düşünmeleri gerekiyor. Yetkili kişilerle görüşme yapmamıza rağmen herhangi bir sonuç alamadık. Turizm sezonu başladığından dolayı kaldırımlarda turistleri görebiliyoruz, kaldırım üzerinde motosiklet kullanan bazı sürücüler utanmadan bir de kaldırımda yürüyenlerin arasında korna çalarak hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyorlar. Alanya'da ki bütün kaldırımların tekrar elden geçirilerek motosikletlerin kullanımına kapatılması ve daha güvenli bir hale getirilmesi gerekiyor.

'KIRMIZI IŞIKTA DURULMUYOR'

İBRAHİM KARAGÜN (ESNAF)

Özellikle motosiklet sürücülerinin kaldırımlardan gitmesi problem yaratıyor. Ancak kaldırımı park yeri gibi kullanan, yayanın yürümesi gereken yolları ihlal eden sürcülerden de şikayetçiyim. Trafik polislerinin bununla ilgili bir önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Kırmızı ışıklarda bazı sürücüler durmuyor. Üstelik durmadığı gibi diğer sürücülerin de hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Tabiki sadece araç sürücülerine de tüm sorumluluğu yüklememek gerekiyor. Bazı yayalar da kırmızı ışıkta geçerek trafik kurallarını ihlal edip, sürücüleri zor duruma sokabiliyor.

'DENETİMLER ARTTIRILMALI'

SALİH KOÇAK (ESNAF)

Alanya trafiğinde, sürücülerin birbirilerine saygıları yok. Herkes bir an önce yeşil ışık yansın geçelim diye düşünüyor. Birbirilerini sollayarak hızlıca bir yerlere yetişme telaşı içindeler. Geçtiğimiz günlerde feci bir kazaya şahit oldum. Motosiklet sürücüsü süratli gidiyordu, araç sürücüsü de aynı şekilde süratli olunca birbirlerinin önüne çıkınca, bir nevi kaza geliyorum dedi. İnsanlar canını hiçe sayarak trafiğe çıkıyorlar ve sonuç olarak da hem vatandaşların hem de kendi hayatlarını riske atıyorlar. Belediye ekiplerinin önlem alarak daha sıkı denetim yapması gerektiğini düşünüyorum.