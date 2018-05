Alanya halkının ‘Gözde’si

ORGANİZASYON firmaları arasında 8 yıllık deneyimi ile fark yaratan Gözde Süs Evi, Alanya’da nişan, nikah, düğün, doğum günü, sünnet gibi özel günlerinize profesyonel kadrosu ile güzellik katıyor.

8 YILDIR ÖZEL GÜNLER ‘GÖZDE’ İLE GÜZELLEŞİYOR

Açıldığı günden bu yana müşterilerinin beğenisini kazanan ve özel günlerde yapmış olduğu süslemeler ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Gözde Süs Evi sahibi Gözde Ecin “İnsanların özel günlerinde yanlarında olmak ve o güzel anların heyecanını onlarla birlikte paylaşmak, yaşamak beni ilk günden bu yana mutlu ediyor. 8 yıldır Alanya halkına hizmet veriyoruz. 4 yıldır da kendi atölyemiz var. Ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz ve kişiye özel çalışmalar yapıyoruz. Profesyonel bir ekibim var. Müşterilerimizi özel günlerinde kafaları rahat ve mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bizler özel anlarında insanlara hem güzellik hem de rahatlık sunuyoruz. Zaten süreç içerisinde de aile gibi oluyoruz. Alanya’nın en eski süs evlerinden biriyiz. Yılların bizlere öğrettikleri ile profesyonel bir çizgide insanlara hizmet veriyoruz. Bizi tercih eden Alanya halkı da bu tecrübenin farkını görüyor aslında” şeklinde konuştu.

NİŞAN, NİKAH VE DÜĞÜNLER GÖZDE SÜS EVİ İLE DAHA ÖZEL

Evliliğe giden yolda atılan her adım insanlar için önem taşıyor. Bu önemli anlarda Gözde Süs Evi A’dan Z’ye her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonlar ile müşterilerine kendilerini daha özel hissettiriyor. Gözde Süs Evi sahibi Gözde Ecin, nişan, nikah ve düğün organizasyonlarında kendi atölyelerinde ürettikleri malzemeler ile kişiye özel organizasyonlar düzenlediklerini belirtiyor. Konuya ilişkin “Düğün, nişan, kına organizasyonlarınız için gerekli olan her şeyi masa örtüsünden şamdanına, kurdelesinden çiçeğine, hazır kınalar ve kına sepetlerinden kapı süsü ve şeker malzemelerine kadar düşünüyoruz ve profesyonel kadromuzun da dahil olduğu eşsiz bir gün yaratıyoruz” diyen Ecin, müşterileriyle nişan ile başlayan bu yolculukta kına, nikah, düğün ve sonrasında baby shower organizasyonlarının ardından aile gibi olduklarını ifade ediyor.

BABY SHOWER ORGANİZASYONLARIN DA DA FARKIN ADRESİ

Bebek bekleyen çiftlerin heyecanına da ortak olan Gözde Süs Evi, kapı ve oda süslemeleri, bebek şekerleri, lohusa taçları, terlikler, konuşma balonları, anı çerçeveleri ve fotoğraf süslemeleri ile bebeklerin doğumuna da güzellik katıyor. Gözde Süs Evi, anne ve babaların en kıymetli varlıkları olan çocuklarının özel günlerinde A’dan Z’ye düşünülen organizasyonlarla büyük rahatlık sağlıyor.