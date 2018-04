Alanya halkından polise övgü

Yasin ARAZ

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV (dimtv.tv), Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 173'üncü Yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle vatandaşa Alanya polisini sordu. Polis ekiplerinden de, çalışmalarından da gayet memnun olduklarını, emniyet teşkilatının her olayda elinden geleni yaptığını ifade eden vatandaşlar, yapılan operasyonlar ve polisin hassasiyeti sayesinde güvenli bir şekilde yaşadıklarını dile getirdiler. İşte vatandaşların görüşleri:

'TEZGAHIMDA GÜVENLE OTURUYORUM'

DÖNDÜ KELLECİ (SİMİTÇİ)

Alanya'daki polislerimiz her sıkıntıyı çözüyor. Her suçluyu yakalıyorlar. Alanya da artık temizlenmeye başladı. Ben de simit tezgahımda artık daha rahatım. Polislerimiz sayesinde burada güvenle oturabiliyorum. Polise ihtiyaç duyduğum konular zamanında oldu. Aradığımda da hemen geldiler. Tezgahımda birisi beni dolandırmaya çalışmıştı. Olayı polisler hemen çözdü. O günden sonra da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hepsinden Allah razı olsun.

'ALANYA YÜZDE 100 GÜVENLİ'

MUSTAFA BEKAR (ESNAF)

Bir Türk vatandaşı olarak, Türk polis teşkilatının çalışmalarından çok memnunum. Alanya, yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerle yüzde 100 güvenli bir şehir oldu. Polise ihtiyaç duyduğum bir an hiç olmadı. Ancak böyle bir durum olsa bile her an yanımızda olacaklarından eminim. Tüm şehrin güvenliği onlara emanet.

'POLİSE GÜVENİMİZ TAM'

OSMAN KAYA (İŞLETMECİ)

Polisimize güvenimiz tam. Alanya için polis teşkilatının yaptığı çalışmalardan da memnunum. Polise ihtiyaç duyduğum birkaç olay olmuştu. Ancak polis memurlarımızın zamanında müdahaleleriyle sıkıntı yaşanmadan çözüldü. Hepsi sağolsun. Canımızı, malımızı, her şeyimizi onlara emanet ediyoruz.

'ALANYA POLİSİMİZLE DAHA GÜVENLİ'

HACI DEMİR (EMLAKÇI)

Polis teşkilatının çalışmalarından son derece memnunum. Allah tüm polislerimizi, askerlerimizi korusun. Alanya yeterince güvenli bir şehir. Özellikle son zamanlarda yapılan operasyonlarla daha da güvenli hale geldi. Dükkanımın bulunduğu konum itibariyle bazı olaylara tanık oluyorum ve emniyet güçlerinden zaman zaman yardım istiyorum. Onlar da hemen ilgilenip, prolemi çözmeye çalışıyorlar.