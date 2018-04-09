Alanya halkından dolardaki yükselişe tepki

ÖZELLİKLE bir turizm şehri olan Alanya'da, dükkan kiralarını dolar üzerinden ödeyenler için bu yükselişin tehlike arz ettiğini söyleyen vatandaşlar, her geçen gün artan döviz kurları sebebiyle gizli bir devalüasyon yapıldığını da dile getirdi. Doların yükselişinin sürmesi durumunda ülke olarak ciddi bir ekonomik krizin eşiğine gelineceğini ifade eden vatandaşlar, yetkililerden önlem alınması yönünde talepte bulundular. İşte vatandaşın görüşleri:

'ALDI BAŞINI GİDİYOR'

MURAT ASLAN (ANİMASYONCU)

Dolar fiyatları aldı başını gidiyor. Alanya'da sadece kiralar dolar üzerinden değil. Benim yanımda çalışan personelim de maaşını dolar üzerinden alıyor. Dolar daha da yükselecektir diye düşünüyorum. Bu yükselişin bana şöyle bir etkisi var. Ben çalıştığım iş yerinden Türk Lirası olarak hala aynı tutarda ödemeyi alıyorum. Ancak elemanlarım dolar üzerinden aldığı için giderim artmış oluyor. Her sene daha kötüye gidiyoruz.

'ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR'

LEVENT KAYA (İŞLETMECİ)

Doların yükselmesi özellikle Alanya'da yaşadığımız için esnafa, yatırımcıya büyük bir kayıp. Dolarla veya döviz kuruyla ilgilense de ilgilenmese de bu yükseliş her insanı etkiliyor. Sonuçta Türk Lirası eğer kaybediyor. Benzine, mazota zam yapılıyor. Her türlü büyük bir zarar oluyor. Turizm bölgesinde olduğumuz için bu bizi daha çok etkiliyor. Bu artışın önüne de geçilemiyor. Bir dönem 'Yastık altından çıkarılsın' denildi. Ancak bir etkisi olmadı. Ülke ekonomisine zarar. Alanya'da bu durum dükkan sahiplerinin işine geliyor kiraları dolar üzerinden alanlar için. Ancak Esnaf dükkan tutacağı zaman döviz üzerinden yüksek fiyatlar olduğu için vazgeçiyor. Alanya'da da bu sebepten çok fazla boş dükkan var. Bunlar kötü görüntülere de sebep oluyor. Sadece doların yükselmesi birçok şeye sebep oluyor.

'BU GİZLİ BİR DEVELÜASYON'

NECİP TOPAL (KUYUMCU)

Bu yükseliş hayra alamet değil. Sadece dolarda için değil tüm döviz kurlarındaki artış için bu geçerli. Ayrıca Türkiye'de olmamıza rağmen neden her şey, özellikle de kiralar dolar üzerinden alınıyor? Mülk sahiplerinin bunu düşünmesi gerekiyor. Benim de kiraya verdiğim bir mülküm var. Ancak ben Türk Lirası üzerinden kira alıyorum. Bence bu insanları alıştıra alıştıra gizli bir develüasyondur.

'PARAMIZIN DEĞERİ DÜŞÜYOR'

MEVLÜT PENSE (EMEKLİ)

Doların artışı herkesi her yönden etkiliyor. Ben emekliyim ve ve zaten yetmeyen emekli maaşımla bir de bu artışlar yüzünden 1 liraya alacağım şeyi artık 2 liraya alıyorum. Ben eski bir turizmciyim aynı zamanda ve bu artış turizmi de kötü etkiler. Sonuçta bizim paramızın değeri düşüyor.