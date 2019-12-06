'Alanya halkı zarara uğratıldı'

Ceren ŞAHİN

9 ARALIK 2017’de temeli atılan ve 16 ayda bitirileceği vaat edilen Alanya Belediyesi yeni hizmet binasında son perde konkordato ilanıyla kapanmış, kamunun güvencesi olan teminat mektubu pasifize olmuş, sarayın yapımı da tehlikeye girmişti. Temeli atıldığı günden bu yana sık sık tartışmalara konu olan Alanya Belediyesi'nin yeni hizmet binası için muhalefet kanadından zehir zemberek açıklamalar geldi.

NE OLMUŞTU?

Alanya Belediyesi’nin yüklenici firma karşısında güvencesi olan teminat mektubunun süresinin dolmasına az bir zaman kalınca, yüklenici firmadan teminat mektubunu yenilemesi talep edilmişti. Talep üzerine 30 Ekim tarihinde Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne Konkordato Komiseri Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk tarafından havale edilen dilekçe ise şok etkisi yaratmıştı. Dilekçede halihazırda hizmet binasına ilişkin taahhütlerini yerine getiremeyen yüklenici firma için İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde alınan konkordato kararına işaret edilmişti. Konkordato kararı nedeniyle belediyenin elinde bulunan teminat mektubunun geçici olarak nakde çevrilemeyeceği ve yenileme konusunda ise muhattabın konkordato komiseri olduğu ifade edilmişti. Belediyenin görmüş olduğu zararı, yüklenici firmadan nasıl tahsil edeceği ise merak konusu olmuştu.

‘HALKIN VERGİLERİ BİLİNÇSİZCE HARCANDI’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Firmanın konkordato isteyeceği aylar öncesinden bu yana duyuluyor, biliniyordu. Alanya Belediyesi’nin haberi yok muymuş? Belediye meclisine sunulan halkın taleplerine ilişkin önergeler için ‘Altını doldurun’ ya da ‘Kanun maddelerini bilerek gelin’ diyeceğine, süreci takip etmesini öneriyoruz. Vatandaşın, halkın vergilerini, belediyenin bütçesini, bilinçsizce, bilgisizce harcayıp, alt yapısını hazırlamaksızın büyük işlere kalkışırken, hem hukuki anlamda, hem de sürecin takibi konusunda bu kadar vurdumduymaz olmalarını anlayabilmek mümkün değil. Bitmeyecek demiştik. Belediye inşaatının dışında ‘40 yıl daha buradayız’ ifadeleri bulunuyor. Biz bunu belediye başkanının hitabeti olarak yorumlamıştık. Görünen o ki bu ifade inşaat çalışanlarına aitmiş” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA HALKI ZARARA UĞRATILMIŞTIR’

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Konkordato ilan edeceği dünden belli olan bir firmadan teminat mektubunu yenilemesini istemek anlamsız. Teminat mektubu bugüne kadar çoktan işleme konulmalıydı. Süre aşılmış. Çarşambanın geleceği salıdan belliyken kolları bağlayıp beklemek mantık alır bir durum değildir. Alınan cevaba şaşmamak gerek. Sürecin bu noktaya geleceği aşikardı. 8 ay boyunca bir çivi dahi çakmayan firma karşısında belediyenin sorgulayıcı davranması gerekirdi. Kamu zarara uğratılmıştır. Alanya halkı zarara uğratılmıştır. Önceki gün gerçekleştirilen ihale bilgilerinin halka açıklanması, tarafımıza verilmesiyle alakalı meclise sunmuş olduğumuz önerge de tam olarak bu ve bu gibi durumlar içindi. Bir kez daha taleplerimizde ne denli haklı, halktan yana olduğumuz kanıtlanmış bulunmaktadır. Bizler Alanya Belediyesi’nden bundan sonrasında atacakları adımlara ilişkin açıklama yapmasını bekliyoruz, çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

