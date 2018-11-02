Alanya halkı vergi indirimi hakkında ne düşünüyor?

-Ceren ŞAHİN

DÖVİZDE yaşanan dalgalanmaların ardından enflasyonla mücadele kapsamında KDV ve ÖTV indirimine gidiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki günlerde gerçekleşen vergi denetim kurulu toplantısının ardından yeni vergi indirimi paketini açıklamış ve yıl sonuna kadar 6 başlıkta geçerli olacak şekilde vergi indirimine gideceklerini ifade etmişti. Alanya’nın amiral gemisi Yeni Alanya’nın bugün manşetinde yer verdiği yeni vergi indirimi paketine ilişkin Alanya’da sektör temsilcileri ve oda başkanları da değerlendirmelerde bulunmuştu. Alanya’nın ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv) bugün konuyu tekrar gündemine alarak bu kez de sokağa taşıdı ve mikrofonlarını vatandaşa uzattı. İşte yeni vergi indirimlerine ilişkin vatandaş yorumları…

‘DIŞA BAĞIMLI BİR ÜLKE OLMAKTAN VAZGEÇİP ÜRETMEMİZ ŞART’

Emekli Hakkı Barboros Karadayı belli sektörlerde yapılan vergi indiriminin vatandaşa bir katkısı olmadığını ifade ederek “Vatandaşın televizyonu var, buzdolabı var. Beyaz eşyada ÖTV’nin sıfırlanması vatandaşa ne kadar katkı sunabilir? İndirim yapılacaksa her şeyde yapılmalı. Herşeye zam geliyor çalışanların maaşlarından kesinti yapılıyor. Bu ay yüzde 30 kesinti yapıldı, önümüzdeki ay belki yüzde 40 kesinti yapılacak. Ekonomide tüketimi arttırmayı odak alan bu tip tedbirler çözüm getirmez. Önemli olan üretimdir. Bu işleri bırakıp tarıma önem vermeleri gerekiyor. Dışa bağımlı bir ülke olmaktan artık vazgeçmemiz lazım. Biber olmuş 8 lira. Vatandaş ne yapsın? Tarımı, hayvancılığı desteklemeleri gerekiyor. Tarımı olmayan bir ülke bitmiştir. Üretim şart” dedi.

‘3 AY ÖNCE 10 LİRA ZAM GELDİYSE, BUGÜN 3 LİRA DÜŞTÜ’

Esnaflık yapan Emre Uçar ise “Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntının farkındayız. Hazineyi doldurmak, iki ay boyunca tüketimi arttırmak ve teşvik etmek için böyle bir adım atıyorlar ama vatandaşa bir katkısı yok. Hatırlayın, 3 ay önce hemen hemen her şeye zam geldi. O gün 10 lira yükseldiyse bugün 3 lira düştü. Ticarilere faydası olsa dahi halkın büyük bir çoğunluğuna katkı sağlayan bir indirim olduğunu düşünmüyorum. Bir de sürekliliği yok. Geçici çözümler. Esnafın vergi borçlarında yapılandırmaya gidiyoruz örneğin. Vergi borcun 10 bin lira ise yapılandırma deniliyor 9 bin lira üzerinden değerlendiriliyor. Aradaki bin lira olsa ne, olmasa ne?” şeklinde konuştu.

‘AĞRI KESİCİ ALIRSINIZ AĞRINIZ KESİLİR, LAKİN DİŞİNİZ ÇÜRÜMEYE DEVAM EDER’

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden birini icra eden, kalaycılık yapan Hüseyin Şahin ekonomik sürece ilişkin değerlendirmeler yaparak “Çözüm getireceğine inanmıyorum. Benzini düşürsünler yarı fiyatına, her şey kendiliğinde düşer. Bir bebek mamasını önceleri 17 lira 90 kuruşa alıyordum şimdi bir markete gidin 54 lira 90 kuruş. Önce onları indirsinler. Vatandaş açısından göstermelik olduğunu düşünüyorum. İnanmıyorum. Asgari ücret alan bir vatandaş, yüzde 55’lik bir zammın geldiği elektrik faturasını zor ödüyor. Elektriğe geliyor, maaşa yüzde 55 zam geliyor mu? Hayır. Seçimden önce atılmış bir adım. Kasım 15’ten sonra Türkiye’nin dış borç ödemeleri var. Satacak da bir şey kalmadı. Para yok. Ne Telekom kaldı, ne fabrikamız var. Maçlarda 90 artı 3 olur ya. Uzatmalar da bitti. Göreceğiz bakalım. Gerçekler bunlar. Lakin kimse kabullenmiyor. Çürük bir masa düşünün, üzerini kaplıyorsunuz, boyuyorsunuz. Fakat gelin görün ki içi hala çürük. Veyahut dişiniz çürük, diş hekimine gidiyorsunuz. Size ağrı kesici veriyor. Ağrınız o an kesiliyor lakin dişiniz çürümeye devam ediyor. İşte ülke ekonomisi de böyle. Bakalım nereye kadar devam edecek? Göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 16:39