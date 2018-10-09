Alanya halkı 'Sosyal medya akımları' hakkında ne düşünüyor?

İnternet âlemi hayatımıza kazandırdığı kolaylıkların yanında bazı gariplikleri de beraberinde getirmeye devam ediyor. Bu garipliklerin en çok moda olanı ise son dönemde 'kendi aracından inip video çektirmek ya da sere serpe yere uzanarak fotoğraf çektirmek