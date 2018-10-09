Alanya halkı 'Sosyal medya akımları' hakkında ne düşünüyor?

İnternet âlemi hayatımıza kazandırdığı kolaylıkların yanında bazı gariplikleri de beraberinde  getirmeye devam ediyor. Bu garipliklerin en çok moda olanı ise son dönemde 'kendi aracından inip video çektirmek ya da sere serpe yere uzanarak fotoğraf çektirmek

Alanya halkı 'Sosyal medya akımları' hakkında ne düşünüyor?
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İLK bakışta anlamsız görünen bu görseller bir anda akım haline dönüşüp sosyal medyada gündem olabiliyor. Halkın ve sokağın nabzını tutan, Türkiye gündemini yakından takip eden Dim Tv (dimtv.tv) muhabirleri sosyal  medyayı en  aktif kullanan kitle olan öğrencilerden sosyal medya akımları hakkındaki görüşlerini aldı.
Ayrıntılar saat 18 00'da Dim Tv Ana Haber'de.

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