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Alanya halkı indirimli teleferik fiyatından memnun mu?

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Mart ayında Alanya’ya gelmiş ve Alanya Kalesi Değerlendirme Toplantısı’nda 18 liralık teleferik ücretini yüksek bulduğunu söylemişti. Bunun ardından ücret 15 liraya düşürüldü. Halkın nabzını tutmaya devam eden Dim Tv , vatandaşa “Bu uygulamadan memnun musunuz? Sizce bu düşüş yeterli mi ? diye sordu

Alanya halkı indirimli teleferik fiyatından memnun mu?

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Mart ayında Alanya’ya gelmiş ve Alanya Kalesi Değerlendirme Toplantısı’nda 18 liralık teleferik ücretini yüksek bulduğunu söylemişti. Bunun ardından ücret 15 liraya düşürüldü. Halkın nabzını tutmaya devam eden Dim Tv , vatandaşa “Bu uygulamadan memnun musunuz? Sizce bu düşüş yeterli mi ? diye sordu

04 Nisan 2018 Çarşamba 16:09
Alanya halkı indirimli teleferik fiyatından memnun mu?
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VATANDAŞLARIMIZ  teleferiğin temel bir ihtiyaç olmadığını, tesisinde maliyetlerinin düşünülmesi gerektiğini ve fiyatların sezonluk değişmesi gerektiğini söylediler. İşte vatandaşların yorumları:
‘FİYATLAR SEZONLUK OLMALI’
 Mustafa Bodur (Simitçi);Olaya biraz farklı yani ticari açıdan bakıyorum .On beş lira aslında normal bir fiyat. Fakat ülkemizn gelir düzeyine göre pahalı geliyor. İşin perde arkasına bakarsak teleferikte şuan otuz kişi çalışıyor, günlük elektriği masrafı kışın kurtarmıyor. on iki- on beş normal bir fiyat .Özellikle turistler için uygun bir fiyat. Yetki bende olsa teleferiğin fiyatını sezonluk yaparım. İnsanlar sonuçta tatile zevk için gelmiş diyerek,  altı ay uygun fiyat altı ay normal bir fiyat yazın çok çalışacak,  kışın az çalışacak masrafı ona göre ayarlarım. Kışın aralık ayından nisan ayına kadar on lira olup mayıs ayından ekim ayına kadar da onbeş- yirmi lira olabilir. O zaman dengeyi bulur. 
 ‘TEMEL İHTİYAÇ DEĞİL’
Şans Kiraz (İşletmeci);Halk adına olumlu karşılıyorum. Keşke daha uygun olabilse ama tabi herşeyin bir maliyeti var. İşletme maliyetlerini bilmediğim için yorum yapmak yanlış olur. Para harcamalarını bilmediğim için şu fiyat olsun diyemem. Zorunlu birşeyde olmadığı için yani ekmek gibi su gibi olmadığı için çok yorum yapabileceğim bir konu değil. Ama keşke daha ucuz olsa. 
 ‘DOĞAL GÜZELLİKLERE DEĞER’
Ali Fuat (Pastacı);Öğrenci ve yaşlılara daha düşük olursa daha iyi olur. Tesisinde maliyeti var tabi çocuklar sinemaya gidince onbeş lira verebiliyor sonuçta teleferiktede Alanya’nın doğal güzelliklerini görecekler. Bazı şeylerinde fiyatı olması lazım.

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AntalyaMünir KaraloğluAlanya KalesiDim TvTeleferikIndirim
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