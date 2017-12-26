Alanya halkı başhekim değişikliği konusunda kararlı

YENİ hizmet binasına taşınan Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan’ın yerine ALKÜ Tıp Fakültesi eski dekan vekili Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş’ın atanacağı iddiaları bir süredir Alanya kamuoyunu meşgul ediyor.
Yenialanya.com olarak Alanya'nın nabzını tuttuk. "Alanya'da başhekim değişikliği yapılmalı mı?" sorusunu okurlarımıza yönelttik. Anketten çıkan sonuçlara göre Alanya halkı açık ara farkla başhekim değişikliği yapılması yönünde görüş bildirdi.
Bu sabah itibariyle 2569 okuyucunun oy kullandığı ankette başhekim değişmeli seçeneği 1634 oy alırken, başhekim değişikliğine gerek yok diyen kişi sayısı 815, hiç bir fikrim yok diyen okuyucu sayısı ise 120 kişi oldu.
Bazı okuyucularımızın yorumları ise şöyle;
Mustafa ARLIÇ
Kesinlikle değişmeli liyakat için olması gereken değişmesi uzman bile olamamış bir hekim nasılda bir profesöre bir şey diyebilecek.
Vatandaş
Her ne kadar başarılı bir hekim olsa da, artık bir üniversite ve araştırma hastanesine dönüşen hastanemizin unvanı olan bir hekim ile başhekimlik koltuğunu doldurması gerekmektedir. Bilim üreten bir üniversitede akademisyenlerin ön plana çıkarılması hem üniversite hem de Alanya için daha iyi olacaktır.
Cemal
Değişmeli yönetim sadece iyi niyetle olmuyor.
Aliye Gül
Değişmesin.
KAMİL
Alanya Devlet Hastanesi zihniyetinin komple değişmesi gerekir.
Fahri ER
Degişmeli çünkü baş hekim denince bilgi beceri olması lazım. Uzman degil!
Alanya
Kesinlikle doğru ve yerinde bir karar. Liyakat ve başarı bir aradadır. Hastanenin dönüşümü ve değişimi için böyle bir değişim şart. Tebrikler.
Alanyalı
Eğer hedef büyüme ise degişmeli daha profosyonel bir yönetici gelmeli.
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İyi Seyirler.
Burada yorum yazan alanyalilar özel hastaneye gider tanimazlar bile başhehikimi sn dr Tevfik yazan adamdir babadir doktordur sonra bashekimdir kimi getirirseniz getirin eline su dokemez
Bashekimin hakkini yiyorsunuz ulmeyi yonetenlerin diplomasi bile yok tevfik yazan donanimli bir hekimdir isinide gayet basarili yapiyor
Tevfik yazan gibi bashekimi alanya ruyasinda goremez bizden soylemesi
Aklın yolu birdir. Bakanlık değişti. İlçe teşkilatı değişti. Hastanede hasta memnuniyeti çok kötü. Kalsın diyenlerin kaçı ciddi bir hastası olsa bu hastanede tedavi ettirir şu anda? Değişim kaçınılmaz.
Saglik ocaklari bile bu hastaneden daha iyi. Bir milyon sebebi var
koltuk kalsın gerisi yansın