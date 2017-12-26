Alanya halkı başhekim değişikliği konusunda kararlı

YENİ hizmet binasına taşınan Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan’ın yerine ALKÜ Tıp Fakültesi eski dekan vekili Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş’ın atanacağı iddiaları bir süredir Alanya kamuoyunu meşgul ediyor.

Yenialanya.com olarak Alanya'nın nabzını tuttuk. "Alanya'da başhekim değişikliği yapılmalı mı?" sorusunu okurlarımıza yönelttik. Anketten çıkan sonuçlara göre Alanya halkı açık ara farkla başhekim değişikliği yapılması yönünde görüş bildirdi.

Bu sabah itibariyle 2569 okuyucunun oy kullandığı ankette başhekim değişmeli seçeneği 1634 oy alırken, başhekim değişikliğine gerek yok diyen kişi sayısı 815, hiç bir fikrim yok diyen okuyucu sayısı ise 120 kişi oldu.

Bazı okuyucularımızın yorumları ise şöyle;

Mustafa ARLIÇ

Kesinlikle değişmeli liyakat için olması gereken değişmesi uzman bile olamamış bir hekim nasılda bir profesöre bir şey diyebilecek.

Vatandaş

Her ne kadar başarılı bir hekim olsa da, artık bir üniversite ve araştırma hastanesine dönüşen hastanemizin unvanı olan bir hekim ile başhekimlik koltuğunu doldurması gerekmektedir. Bilim üreten bir üniversitede akademisyenlerin ön plana çıkarılması hem üniversite hem de Alanya için daha iyi olacaktır.

Cemal

Değişmeli yönetim sadece iyi niyetle olmuyor.

Aliye Gül

Değişmesin.

KAMİL

Alanya Devlet Hastanesi zihniyetinin komple değişmesi gerekir.

Fahri ER

Degişmeli çünkü baş hekim denince bilgi beceri olması lazım. Uzman degil!

Alanya

Kesinlikle doğru ve yerinde bir karar. Liyakat ve başarı bir aradadır. Hastanenin dönüşümü ve değişimi için böyle bir değişim şart. Tebrikler.

Alanyalı

Eğer hedef büyüme ise degişmeli daha profosyonel bir yönetici gelmeli.

