Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111822
ALTIN
156.965
DOLAR
3.8097
STERLİN
5.0859
EURO
4.5206
Her sohbeti akıcı hale getirmenin tek kuralı
Her sohbeti akıcı hale getirmenin...
26 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Aralık 2017 Yeni Alanya...
26 Aralık 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
26 Aralık Günlük Burç Yorumu
Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi
Beyin felcinde umut veren teknik:...

Alanya halkı başhekim değişikliği konusunda kararlı

www.yenialanya.com'un başlattığı "Alanya'da başhekim değişikliği yapılmalı mı?" başlıklı ankete okurlarımız yoğun ilgi gösterdi

Alanya halkı başhekim değişikliği konusunda kararlı

www.yenialanya.com'un başlattığı "Alanya'da başhekim değişikliği yapılmalı mı?" başlıklı ankete okurlarımız yoğun ilgi gösterdi

26 Aralık 2017 Salı 09:26
Alanya halkı başhekim değişikliği konusunda kararlı
banner404

YENİ hizmet binasına taşınan Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan’ın yerine ALKÜ Tıp Fakültesi eski dekan vekili Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş’ın atanacağı iddiaları bir süredir Alanya kamuoyunu meşgul ediyor.

 Yenialanya.com olarak Alanya'nın nabzını tuttuk. "Alanya'da başhekim değişikliği yapılmalı mı?" sorusunu okurlarımıza yönelttik. Anketten çıkan sonuçlara göre Alanya halkı açık ara farkla başhekim değişikliği yapılması yönünde görüş bildirdi.
 Bu sabah itibariyle 2569 okuyucunun oy kullandığı ankette başhekim değişmeli seçeneği 1634 oy alırken, başhekim değişikliğine gerek yok diyen kişi sayısı 815, hiç bir fikrim yok diyen okuyucu sayısı ise 120 kişi oldu.
Bazı okuyucularımızın yorumları ise şöyle;

Mustafa ARLIÇ 
Kesinlikle değişmeli liyakat için olması gereken değişmesi uzman bile olamamış bir hekim nasılda bir profesöre  bir şey diyebilecek.

Vatandaş 
Her ne kadar başarılı bir hekim olsa da, artık bir üniversite ve araştırma hastanesine dönüşen hastanemizin unvanı olan bir hekim ile başhekimlik koltuğunu doldurması gerekmektedir. Bilim üreten bir üniversitede akademisyenlerin ön plana çıkarılması hem üniversite hem de Alanya için daha iyi olacaktır.

Cemal 
Değişmeli yönetim sadece iyi niyetle olmuyor.

Aliye Gül 
Değişmesin.

KAMİL 

Alanya Devlet Hastanesi zihniyetinin komple değişmesi gerekir.

Fahri ER

Degişmeli çünkü baş hekim denince bilgi beceri olması lazım. Uzman degil!

Alanya
Kesinlikle doğru ve yerinde bir karar. Liyakat ve başarı bir aradadır. Hastanenin dönüşümü ve değişimi için böyle bir değişim şart. Tebrikler.
Alanyalı
Eğer hedef büyüme ise degişmeli daha profosyonel bir yönetici gelmeli.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Çavuşoğlu'ndan net mesaj!
Çavuşoğlu'ndan net mesaj!
AKP'li Toklu'dan 'Başhekim' açıklaması
AKP'li Toklu'dan 'Başhekim' açıklaması
Başhekim Yazan iddialara tepki gösterdi
Başhekim Yazan iddialara tepki gösterdi
Yazan hakkında çıkan iddiaları yalanladı
Yazan hakkında çıkan iddiaları yalanladı
Başhekim Yazan iddialara yanıt verdi
Başhekim Yazan iddialara yanıt verdi
Başhekim Dr. Yazan’ın yerine Prof.Dr. Taşbaş atanıyor 
Başhekim Dr. Yazan’ın yerine Prof.Dr. Taşbaş atanıyor 
Son Güncelleme: 26.12.2017 10:11
Anahtar Kelimeler:
Başhekim DeğişikliğiAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Rasim 2017-12-26 11:29:31

Burada yorum yazan alanyalilar özel hastaneye gider tanimazlar bile başhehikimi sn dr Tevfik yazan adamdir babadir doktordur sonra bashekimdir kimi getirirseniz getirin eline su dokemez

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hikmet aslan 2017-12-26 11:32:07

Bashekimin hakkini yiyorsunuz ulmeyi yonetenlerin diplomasi bile yok tevfik yazan donanimli bir hekimdir isinide gayet basarili yapiyor

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Ihsan usta 2017-12-26 11:30:28

Tevfik yazan gibi bashekimi alanya ruyasinda goremez bizden soylemesi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Alanya 2017-12-26 10:06:16

Aklın yolu birdir. Bakanlık değişti. İlçe teşkilatı değişti. Hastanede hasta memnuniyeti çok kötü. Kalsın diyenlerin kaçı ciddi bir hastası olsa bu hastanede tedavi ettirir şu anda? Değişim kaçınılmaz.

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
Vatandas 2017-12-26 10:59:25

Saglik ocaklari bile bu hastaneden daha iyi. Bir milyon sebebi var

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
vatandaş 2017-12-26 16:05:01

koltuk kalsın gerisi yansın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Fetullah Gülen'in yalanları! Peygamber gelip üstümü örtüyor
Fetullah Gülen'in yalanları! Peygamber gelip üstümü örtüyor
144 yolcunun hayatını tehlikeye atan THY pilotunun kaderi belli oldu
144 yolcunun hayatını tehlikeye atan THY pilotunun kaderi belli oldu
Kırsaldaki vatandaşlar spor aletlerine kavuştu
Kırsaldaki vatandaşlar spor aletlerine kavuştu

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim