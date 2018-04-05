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Alanya Hal Kompleksi’nin inşaatı hızla yükseliyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya’nın yıllardır çözülemeyen ve adeta kangren haline gelen sorunlarını çözüyor

Alanya Hal Kompleksi’nin inşaatı hızla yükseliyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya’nın yıllardır çözülemeyen ve adeta kangren haline gelen sorunlarını çözüyor

05 Nisan 2018 Perşembe 23:51
Alanya Hal Kompleksi’nin inşaatı hızla yükseliyor
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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya’nın yıllardır çözülemeyen ve adeta kangren haline gelen sorunlarını çözüyor. Alanya ve çevresinin yıllardır bekleyen Toptancı Hali sorunu, 2016 yılının Aralık ayında atılan temelle tarih oluyor. Alanya merkez, Demirtaş, Konaklı ve Payallar hallerinin birleştirilmesini sağlayan Alanya Hal Kompleksi’nin inşaatı hızla yükseliyor. Hafriyat çalışmalarının yarısından fazlasının tamamlandığı hal inşaatında, idari bina, 30 çeşitli işyeri ve 5 bankanın yer alacağı binaların kaba inşaatları tamamlandı. 160 hal komisyoncu dükkanının yer alacağı komplekste dükkanların 2 bloğunun inşaatı devam ediyor. 160 ardiyenin yer aldığı komplekste ardiye binalarının bir kısmı için zemin hazırlama çalışmaları sürüyor. Toplam 154 dönümlük arazi üzerine inşa edilen Alanya Toptancı Hali, Orman Bakanlığı’ndan tahsis edilecek 100 dönüme yakın araziyle yaklaşık 250 dönümlük bir alan üzerinde kurulacak. 2019 yılında tamamlanması planlanan Alanya Toptancı Hali’nin hizmete girmesiyle, Alanya’da yıllarca konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen çok büyük bir sorun daha ortadan kalmış olacak. Alanya Toptancı Hali faaliyete girdikten sonra, şehrin en önemli gelir kaynaklarından biri olan tarımda sıçrama olacak. Üreticilerin ürünleri hem iç pazarda hem de dış pazarda daha fazla para edecek. Üretici, komisyoncu ve tacirler bir araya gelme şansı bulacak. Ürünler standartlara uygun üretilecek, ambalajlanacak ve pazarlanarak piyasaya sürülecek.

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Antalya Büyükşehir Belediye BaşkanıMenderes TürelAlanya
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