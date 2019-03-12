Alanya Hal Derneğinde güven tazeledi

3 yılda bir yapılan genel kurul toplantısında mevcut başkan Adem Kaya oybirliğiyle yeniden başkan seçildi. Toplantıda, yeni dönemin yönetim kurulunda Adem Kaya’nın yanı sıra Süleyman Askeroğlu, Ali İhsan Avşaroğlu, Mehmet Kır, Hacı Tok, Hasan Toraman ve Hilmi Sevilgen’in görev alacağı açıklandı. Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya, Dim TV’ye (dimtv.tv) yaptığı açıklamada “Yeni dönemde de görevimizi layıkıyla yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 20:11