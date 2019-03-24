Alanya GZP’de uçuşlara hava muhalefeti engeli

ALANYA Gazipaşa (GZP) Havalimanı'ndan, karadan denize doğru sert esen rüzgar nedeniyle bu sabah 06.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılacak Pegasus seferi gerçekleştirilemedi. Uçağın tahmini kalkış saati 12.00 olarak belirlenmişken uçuş planlanan saatte gerçekleştirilemedi. Saat 15.00'e ertelenen Pegasus'un GZP- İstanbul Sabiha Gökçen uçuşu yolculara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Pegasus uçuşunun hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemediği haberinin ardından Türk Hava Yolları'nın Alanya GZP Havalimanı - İstanbul Atatürk Havalimanı uçuşu da hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Saat 12.50'de gerçekleştirilmesi planlanan uçuşun iptal edildiği yolculara duyuruldu.Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2019, 13:56