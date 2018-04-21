Alanya GZP’de tüm uçuşlar iptal edildi

METEOROLOJİ rüzgarın yarın kesileceğini bildirdi. Uçuşların da yarın normale dönmesi bekleniyor. Bu arada, Alanyaspor msçı için Alanya’da bulunan Galatasaray futbol takımı kafilesi bu gece Antalya Havalimanı’ndan özel uçakla dönüş yapacak.